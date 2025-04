¥é¥¹¥Ü¥¹¡¦¾®ÎÓ¹¬»Ò¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ¤Î¡É¥Í¿½¡É¤Ë¤Ê¤ë¡¡ËßÍÙ¤ê¤Î¤ä¤°¤é¤¬¥Æー¥Þ¤Î¿·µðÂç°áÁõ¤Ç4/27ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ßÎ×

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛)は、幕張メッセで開催する「ニコニコ」の超巨大イベント「ニコニコ超会議2025」(4月26日・27日開催)にて、4月27日(日)12時より、超会議の“ネ申”「サチネ申さま」(さちがみさま)となった小林幸子が「超ニコニコ盆踊り」エリア(幕張メッセ・ホール6)に登場し、盆踊りのやぐらをイメージした新巨大衣装で『千本桜』の生歌唱などを披露することをお知らせします。

ニコニコ超会議2025のテーマ「まざろ」を象徴する企画として初開催する「超ニコニコ盆踊り」は、幕張メッセの中心部にやぐらを設置し、来場者がボカロやアニソン、ゲームなどジャンルを超えた音楽に合わせて踊り、つながる空間を生み出します。同エリアに、これまでニコニコ超会議で斬新な演出や圧巻の生歌唱でユーザーを熱狂させてきた「ラスボス」こと小林幸子が、ニコニコ超会議の“ネ申”「サチネ申さま」※となり新巨大衣装と共に降臨し、自身がニコニコ動画に初投稿した歌ってみた動画の『ぼくとわたしとニコニコ動画 盆踊Remix』や人気のボカロ曲『千本桜』の生歌唱を披露。来場者は”崇める”ように踊り、ニコニコ超会議ならではのカオス空間を生み出します。来場者の踊りの振り付けは、「アニソン盆踊り」など多くの公演をプロデュースしてきた振付師・孝藤右近氏が担当します。

※ネ申(かみ):古よりインターネットで使われている最大級の賛辞や感謝を示す表現のこと。“ねもうす”や“ねしん”とも呼称される。

<過去のニコニコ超会議・小林幸子出演の様子>

ニコニコ超会議2015

超プロレス

ニコニコネット超会議2021

ボカコレ「ヘヴィメタル」

ニコニコ超会議2023

超サウナ「小林幸子 健康ランド」

ニコニコ超会議2024

超踊ってみた「ギャル界のラスボス・さちぴ☆」

開催概要

ニコニコ超会議2025

【日時】 2025年4月26日(土)・27日(日)

【主催】 ニコニコ超会議実行委員会

【会場】 幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール・イベントホール

【公式サイト】 https://chokaigi.jp/

【X公式アカウント】 https://x.com/chokaigi_PR

チケット情報

【優先入場券】 1日券:前売 6,000円 / 2日通し券:前売 11,500円

【一般入場券】 1日券:前売 3,800円、当日 4,500円 / 2日通し券:前売 7,200円

団体チケット(5名以上)1日券:前売 3,300円/枚

※小学生以下無料

※団体チケットは「イープラス」「セブンチケット」「ドワチケ」のみの取扱いです

※一部企画では、ニコニコ超会議の入場券チケットのほか、「体験チケット」の購入が必要です

■チケットの購入はこちら→ https://chokaigi.jp/2025/ticket/(https://chokaigi.jp/2025/ticket/)

