8月3日、首相官邸のXアカウントが、高市早苗首相（65）が行った、熊本地震による被災状況視察の様子を伝える動画を投稿。しかし、この映像が大きな波紋を広げているのだ。

X上にアップされたのは、ピアノのBGMがインサートされた約2分に渡る動画。動画冒頭では、水色の防災服と航空機用のパラシュートパンツを着た高市首相が、警視庁のスタッフらとともに熊本県にある陸上自衛隊の高遊原分屯地からヘリコプターに乗り込む様子が映し出された。その後、映像は被災地市民の「とにかく地域の消防団の動きが早かったです」「災害に遭った人の支援をしっかりお願いいたします」という要望を神妙な面持ちで聞く高市首相の姿に。

そして再びカットが割られ、画面は熊本県上空を飛ぶヘリコプター内から震災の被害を見つめ、機内で手を合わせる高市首相の映像に移り変わった。ナレーションで「令和8年熊本地震でお亡くなりになられた方々に哀悼の誠を捧げますとともに、謹んでご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます」などと読み上げる高市首相の声が重ねられ、カメラは上空から死者7人という大きな被害を出したイオンモール熊本を映し出した。

続けて熊本県氷川町の避難所となっている氷川中学校を訪問する映像に移行し、そこでは高市首相が被災地市民の意見を聞いて彼らの手を強く握るシーンが。再び「明日（8月4日）200億円を超える規模の予備費の使用を閣議決定し、必要な予算を確保してまいります」「自治体の災害復旧事業について全力で支援をしてまいります」という首相の音声が乗せられ、映像は熊本県議会との協議の様子に変わる。

壇上で首相が「政府一丸となって現下の震災対応そして被災された方々の生活と生業の再建支援に全力で取り組んでまいります」と宣言し、再度、画面は被災市民の声を神妙に聞く冒頭の首相の表情へ戻る。市民が「全部が全部ありがたかったです」と首相に伝える映像で約2分の動画は終了した。しかし――。

現在、この被災地訪問の動画が“国民の窮状を政権のプロパガンダとして使っている”として大炎上しているのだ。問題視されたのが、映像内でさまざまな特殊効果が使われていたことで、被災地訪問が“プロモーションビデオ化”されているという批判だった。映像業界関係者が語る。

「聞き心地の良いBGMや躍動感のある横移動撮影、時間の前後関係を入れ替えるモンタージュなど、この2分間の映像内には様々な撮影・編集技法が施されています。そのため事実をそのまま直截的に映しているというより、ポストプロダクションによって事実を政権側のプロモーション用に仕立て上げているという印象を抱く人がいるのも仕方ありません。結果的に被災地訪問を政治的なパフォーマンスに使っているように捉えられかねない動画になっています」

実際、SNS上では以下のような声が多く上がっている。

《被災者を自己PRに使うな》

《これは本当に非道なことだと思います。許しがたい》

《内容も酷く、常に高市早苗の印象操作が中心、安っぽいドラマの感動シーンのような政権PR動画。国民を馬鹿にしすぎでしょ。》

《何だ、この動画。国民死んでだぞ。もっと死ぬかもしれない緊急事態なのに。どこまでナルシストだとこうなんだよ。震災を演出に使うことに吐き気がする。》

この動画には著名人からの批判も。芥川賞作家の平野啓一郎は自身のXに《いくら政府広報とは言え、何でもかんでも首相のプロモーションビデオの素材にしていい訳ないだろう。アホか》と綴っていた。

「高市首相といえば、この動画がアップされた同日、内閣広報官のXがヘリから被災地に合掌する高市首相の写真をアップし、SNS上で《ヘリから見下ろす形で手を合わせるとかどんな神経してんだ》《現場で手を合わせろ》などと非難が殺到していたばかり。また7月下旬には自身のXで0〜3時間睡眠が常態化していると長文の“多忙アピール”投稿をして、米CNN、英BBCなどの海外メディアに報じられる事態になるなど、広報発信の面でトラブルが相次いでいる状況です。

7月19日に『毎日新聞』が発表した全国世論調査で、高市内閣の支持率が41％まで減少したと報じられました。50％を割り込むのは昨年秋の発足以来初めてで、不支持率は44％で支持率を逆転することに。現在、広報による情報発信を強化している様ですが、今回の動画はその目論見が裏目に出て、被災地の状況を差し置いて政府のプロモーションを行っているように受け取られてしまったのかもしれません」（全国紙政治部記者）