歌手のアリアナ・グランデが、健康や体型をめぐる「絶え間なく続く世間の詮索」の中、ロンドンでの「エターナル・サンシャイン・ツアー」千秋楽後に「表舞台から一歩身を引く」ことを明らかにした。



【写真】笑顔のアリアナ・グランデとシンシア・エリヴォ

9月1日のロンドン公演でツアーを終えた後、「ウィキッド」で共演したジョナサン・ベイリーと共に、来年夏にウエストエンドで上演されるリバイバル舞台作「Sunday in the Park with George」に出演する予定だったが、代理人は、アリアナの降板を明らかにしている。



3度のグラミー賞受賞歴を持つアリアナの広報担当者は、ピープルに対し次のように述べている。「アリアナは、エターナル・サンシャイン・ツアーを終えたのち、表舞台から一歩身を引く予定です。ツアーを健康的に、そして幸せな形で気持ちよく締めくくったのち、絶え間なく続く世間の詮索につながっている公の場での活動や出演から、十分に値する休養を取ることを楽しみにしています。今回のツアーは彼女にとって、本当に素晴らしい経験でした。彼女はファンを愛しており、このツアーの一瞬一瞬を心から楽しんできました」



（BANG Media International／よろず～ニュース）