¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û²£ÉÍ£Ö£Ó²Æì¾°³Ø¤Ïà»ö¼Â¾å¤Î·è¾¡á¤ÎÀ¼¤â¡¡£Ö¸õÊäÇÔÂà¡õÇÈÍðÃêÁª¤Ç¶õÁ°¤ÎàÀï¹ñÂç²ñá¤Ø
¡¡Âè£±£°£¸²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬£µÆü¤«¤é¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÇ®Àï¤Î²Ð¤Ö¤¿¤òÀÚ¤ë¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä£´¶¯¤éÎòÀï¤Î¶¯¹ë¹»¤¬¼¡¡¹¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢½éÀï¤«¤é¥×¥íÃíÌÜ¤Î£±£µ£·¥¥í±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤È²ÆÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦²Æì¾°³Ø¤Î£Ö¸õÊäÆ±»Î¤¬·ãÆÍ¡£²£ÉÍ¤ò¥»¥ó¥Ð¥Ä½éÀï¤ÇÄÀ¤á¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤âÅìÃÞ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Èà¶å½£ºÇ¶¯·èÀïá¤Î¤Ä¤Ö¤·¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢·²Íº³äµò¤Î¿¿²Æ¤ÎÀï¤¤¤Ï»Ë¾å¶õÁ°¤ÎÀï¹ñÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
àÀ¾¤Î²£¹ËáÂçºå¶Í°þ¤Ï¥»¥ó¥Ð¥Ä£ÖÅê¼ê¤ÎÀîËÜÀ²Âç¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎÉé½ý¤¬¶Á¤¤¤Æ£´²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¡¢½à£Ö¤ÎÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤Ï£³²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥¹¥È£´¤ÎÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤â£µ²óÀï¤Çµî¤ê¡¢ÀìÂç¾¾¸Í¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤â·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢ÂóÂç¹ÈÎÍ¤ÎÁ°¤ËÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÄ¶¹â¹»µé±¦ÏÓ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤â»ë»¡¤·¤¿£±£¹£µ¥»¥ó¥Á¤Î¹äÏÓ¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë»³Íü³Ø±¡¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤ÎÌ¶ÎéæÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢¾ïÏ¢¹»¤ÎÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡¢ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¡¢À±ÎÇ¡ÊÀÐÀî¡Ë¡¢¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Ê¤É¤âÁá¤¹¤®¤ë²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·ãÀï¶è¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯À©¤·¤¿²£ÉÍ¤¬ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½éÀï¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¤Ä¤Ö¤·¹ç¤¤¤À¡£Âè£¶ÆüÂè£²»î¹ç¤Çºò²Æ²¦¼Ô¤Î²Æì¾°³Ø¤ÈÂÐÀï¡£²£ÉÍ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¿¥ÅÄ¤ÏÄ¾µå¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¤è¤ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤à¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸õÊäá¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¤½¤ÎÍº»Ñ¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤â»ë»¡¤·¤¿¤Û¤É¤À¡££³Æü¤Î¹Ã»Ò±àÎý½¬¤ÇÄ´À°¤·¤¿ÆüÊÆÃíÌÜ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤É¤³¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¡¢¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¾®Ìî½ØÍ§¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢ÃÓÅÄÀ»Ëà¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢Àî¾å·Å¡Ê£²Ç¯¡Ë¤éÌî¼ê¿Ø¤È¤È¤â¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë²Æì¾°³Ø¤âËöµÈÎÉ¾ç¡¢¿·³ÀÍ¸¾¤Îº¸±¦¥³¥ó¥Ó¤Ë²Ã¤¨¤Æµ×¹âÂç¸ê¡Ê¤¤¤º¤ì¤â£³Ç¯¡Ë¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢ºò²Æ¤«¤é¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î°ìÀï¤¬»ö¼Â¾å¤Î·è¾¡Àï¤È¤ß¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ê¡¢Í¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Î¾¼Ô¤È¤âàÈ×ÀÐá¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢²£ÉÍ¤ÏÁöÎÝ¥ß¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¡¢¿¥ÅÄ¤Ï²¼È¾¿È¤ËÉÔ°Â¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤â¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢£Ö¤Ø¤ÎÆ»¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡²Æì¾°³Ø¤âËöµÈ¤¬¥»¥ó¥Ð¥Ä¸å¤Î£´·î¤Ëº¸¥Ò¥¸¤òÉé½ý¤·¡¢Ä¹¤é¤¯ÂÇ¼ÔÃæ¿´¤ÎÎý½¬¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£²ÆìÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¤ÇÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡ÖÏ¢ÇÆ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡×¤È°Õµ¤¾å¤¬¤ë¤¬¡¢ËüÁ´¤Ë¤ÏÄø±ó¤¯¡¢ÀèÈ¯¤¹¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¡£²£ÉÍ¤ò²¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ï»Ä¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶å½£Àª¤Ç¤Ï¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç²£ÉÍ¤ò´°Éõ¤·¤¿Î¶Æ¬ÂÁ¼ù¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë¾¾±ÊÍÚÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢ÃçÃÏÁÕ±§¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÈÅê¼êÎÏ¤ò¤½¤í¤¨¡¢·ø¼é¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ£´µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬£Ö¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âÂè£²ÆüÂè£±»î¹ç¤Ç¥×¥íÃíÌÜ¤Î£±£´£·¥¥í±¦ÏÓ¡¦¿¼Ä®¸÷À¸¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ëÅìÃÞ¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë±¿Ì¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¹ó½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢£²²óÀï¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤¿¤Î¤¬¡¢ÍúÀµ¼Ò¡ÊÂçºå¡Ë¡¢²ÖºéÆÁ±É¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢Å·Íý¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤¢¤¿¤ê¡£·ãÀï¶è¤ÎÂçºå¤ò£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÍúÀµ¼Ò¤ÏÂÇÀþ¤¬Á´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÇË²õÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÂçºåÂç²ñ£·»î¹ç¤Ç£¶£¶ÆÀÅÀ¡¢£µ¼ºÅÀ¤ÈÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÈ´·²¤À¡£
¡¡£²²óÀïÁÈ¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤Î¤«¡¢¶¯¹ëÂÐ·è¤Î¾¡¼Ô¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡£Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁí¹çÎÏ¤Ç²£ÉÍ¥ê¡¼¥É¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤É¤³¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî¡Ë¤È´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤âÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤È¼Ò¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤È¤¤¤¤¡¢¼ÂÎÏÅª¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÁ´¤¯Å¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£ÎÏÅª¤Ë¤Ï²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤âÎô¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº®ÌÂÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶èÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤âÇÈÍð¡£²£ÉÍ¤È¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î±¿Ì¿¤ÎºÆ²ñ¤Ê¤é¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¼ÂÎÏÙÉ¹³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤ËËÜÀï¤âÇÈÍð¤¬Èò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£