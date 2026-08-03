サッカー日本代表の森保一監督（57）が、3日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、3人の息子たちの意外すぎる職業が明らかになった。

高校時代に知り合った由美子夫人との間に、3人の男の子を授かった森保監督。番組には、長男・翔平さん（34）次男・圭悟さん（32）三男・陸さん（26）とともに出演した。

子育てについて聞かれると、「基本的には礼節のところは、自分が思う常識をみんなに言っていたと思う」と語り、「あとは3人それぞれに性格があるので、それは個性に合わせていこうかなと」とも明かした。

3兄弟には、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から、「今、結構3人で会うとか、ご飯に行くとかはあるんですか？」と質問が飛んだ。すると圭悟さんは「一応、仕事を一緒にしています」と説明。スタジオがどよめく中、「サッカー系のYouTubeを（運営している）」と明かした。

3人で「リゼムチャンネル」を運営。チャンネル登録者数は33万人で、これまで総再生回数は3億3000万回だという。プレー検証や、用具の紹介など、サッカーにまつわる動画を作成、配信しているという。

上田からは、「お父さんをサプライズゲストとか、今までないの？」と疑問が挙がった。W杯前にプレゼントを渡すという1回だけ出演してもらったといい、出演した回の再生回数は「爆伸びでした」と圭悟さん。「正直、あんまり使いたくないなって」と笑わせた。

森保監督は「使えって言っているんですけど、全く使わないんですよ。出してくれと言っているんですけど」とボヤいていた。