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【映像】「取引先を偽装したメールをクリック」講談社が経緯を公表

「2026年8月3日 不正アクセスによる個人情報流出のお詫びとお知らせ

平素より弊社の出版活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、外部の第三者による不正アクセスにより、弊社の社用電子メールから個人情報の漏えいが発生いたしました。調査の結果、不正アクセスを受けた社員の連絡先情報（最大3,812件）が窃取され、そのうち553件のメールアドレス宛に、当該社員を装ったフィッシングメールが送信されたことが判明いたしました。

流出した連絡先情報は、メールアドレスと一部の方の氏名です。ご迷惑、ご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます。

これまでに確認できた事実と、今後の対応についてお知らせいたします。

【本件の経緯】

7月27日

取引先を偽装したフィッシングメールのリンクを弊社社員がクリック。表示された偽ログイン画面で認証情報を入力したところ、弊社社員が使用しているメールアカウントに不正ログインされました。

7月30日

攻撃者が社用メールにログイン。連絡先情報（最大3,812件）を窃取し、そのうち553件のメールアドレス宛に当該社員を装ったフィッシングメールを大量に送信しました。同日に当該社員が異常に気付き、ログインパスワードの変更とセッションの削除を行いました。それ以後、当該メールへの不正なアクセスは確認されておりません。

【弊社の対応】

情報流出を確認後、弊社内での初期対応を行い、流出した可能性のあるメールアドレス宛に7月31日付で本件の概要、漏えいした個人データの項目（メールアドレスと一部の方の氏名）、ご本人が取りうる措置、弊社の対応窓口などを電子メールで通知いたしました。

なお、個人情報保護法に基づいた個人情報保護委員会への報告も完了しておりますことを、 あわせてご報告いたします。

上記の法的義務の履行に加え、弊社は本件の発生原因を調査・特定し、再発防止に努めてまいります。

改めまして、皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。株式会社講談社」

（『ABEMA NEWS』より）