俳優・堺雅人（52）主演のTBS系日曜劇場「VIVANT」第2シーズン（日曜後9・00）の第2話となる第12話が、2日に放送された。衝撃のラストシーンを含め今回も多くの反響が飛び交ったが、中でも意外な人物に黒幕説が浮上している。

＜※以下、ネタバレ有＞

堺演じる自衛隊の秘密部隊「別班」の乃木憂助が、謎のテロ組織「テント」の真相に迫る壮大なストーリーで社会現象を巻き起こした注目作の第2シーズン。初回はテントへの潜入作戦に参加していた別班員5名が何者かに拉致される展開で幕を開けた。5人の中には、乃木とのタッグで第1シーズンで暗躍した黒須駿（松坂桃李）も含まれており、5人はそれぞれイスラエル、トルクメニスタンなど世界各地に貨物便を利用して運ばれていることが、別班のスーパーコンピューター「AI ハヤト」（高山みなみ）によるリサーチで発覚した。

第12話では、乃木憂助（堺雅人）とドラムがキプロスでテント幹部・アリ（山中崇）と接触。テント解体を望むアリは乃木に全面協力を約束し、その証言から、別班員拉致に関与した疑いのある新庄（竜星涼）がプライベートジェットで国外逃亡していたことが判明した。

新庄は防犯カメラ映像を書き換えるなど周到に足取りを隠していたが、超天才ハッカー・ブルーウォーカー（花岡すみれ）の解析により、逃亡先がタイ・バンコクであることが判明。乃木率いる別班と、野崎守（阿部寛）率いる公安、さらに警視庁サイバー犯罪対策課の東条翔太（濱田岳）が連携し、新庄の行方を追う展開となった。

そんな中、視聴者が注目したのが東条の何気ない一言だった。別班が状況を説明する場面で、東条は「新庄って、あのベキ様を脱獄させた以外に…」と発言。野崎が「黙ってろ」と制したものの、SNSでは「謎のベキ様呼び」「ベキ様って言っちゃってるし」と違和感を覚える声が相次いだ。

さらに、第1シーズンでは「ウルトラマン好き」だった東条の設定が、第2シーズンでは「タイガーマスク好き」に変更されていることも話題に。タイガーマスクが正体を隠して孤児院を支援していたことから、同様に孤児院を支援していたノゴーン・ベキ（役所広司）への敬意を示す伏線ではないかとの考察も浮上している。

さらに、TBSが4カ月前に投稿していた公式YouTube動画にもヒントが隠されていた。VIVANT第2シーズン放送を記念して公開された「『VIVANT』続編7月スタート発表記念ムービー『VIVANT NEXT TO YOU』〜家族〜」。冒頭の教室のシーンの黒板をよく見ると、「日直」が「新庄」と「東条」となっている。

第12話で、新庄側に強力なハッカーがついていることが発覚したことから、2人は実は幼い頃からなじみがあり、東条は新庄側のハッカーなのでは…という説が浮上した。

一方で、第1シーズンでは新庄やテントのメンバーがベキを「様」付けで呼んでいなかったことから、「東条が冗談交じりに『ベキ様』と呼んだだけ」というミスリード説も浮上。果たして東条は敵なのか味方なのか――。新たな伏線の真相に注目が集まっている。