球団発表

ドジャースは、タイガースからタリク・スクーバル投手をトレードで獲得したと発表した。2年連続のサイ・ヤング賞に輝く現役最強左腕が加わり、ワールドシリーズ3連覇へいよいよ死角がなくなった。

1日（日本時間2日）のレッドソックス戦後、スクーバルのドジャース移籍について米放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者らが報じた。交換要員は、27歳のリバー・ライアン投手、球団傘下トップクラスの有望株であるザイロ・ホープ外野手、21歳右腕のブレイディ・スミス投手としている。

スクーバルは2024年に18勝、防御率2.39、勝率.818、228奪三振でリーグ4冠を達成。満票でサイ・ヤング賞に輝いた。昨年もリーグ1位の防御率2.21をマークし、2年連続で同賞を受賞。今季は5月上旬に左肘の遊離体（通称ネズミ）除去手術を受けたものの、16先発で7勝5敗、防御率2.79、奪三振率10.80、与四球1.30と抜群の内容を記録している。

2年連続でワールドシリーズを制覇しているドジャースは、1998〜2000年ヤンキース以来の3連覇を目指している。先発投手では大谷翔平投手が左膝の炎症で万全ではないが、エースの山本由伸投手、ジャスティン・ロブレスキー投手をはじめ、タイラー・グラスノー投手やブレイク・スネル投手も8月中に戦列復帰する見込みだ。最強の先発ローテーションが完成させ、3連覇を目指す。（Full-Count編集部）