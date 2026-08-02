「その瞬間から危険が始まる」元警視庁刑事が警鐘。素人の災害救助が招くクラッシュ症候群の恐怖
治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「災害救助、死の危険【元警視庁刑事が解説】がれき圧迫、クラッシュ症候群。救助犬の足の裏は大丈夫？」を公開した。動画では、倒壊家屋での素人による救助活動の危険性や、「クラッシュ症候群」の恐ろしさについて警鐘を鳴らしている。
小比類巻氏は、地震で倒壊した家屋から高齢女性らを冷静に救出した19歳青年の行動を紹介。「水を直接大量に飲ませるのではなく、水を含ませた脱脂綿を口元へ運んだ」などの適切な対応を称賛しつつも、知識のない状態でのむやみな救出活動には大きな危険が伴うと指摘した。
特に強く警戒すべき点として「クラッシュ症候群（圧挫症候群）」を挙げる。長時間の圧迫から解放された瞬間に、壊死した筋肉からカリウムやミオグロビンなどの毒素が一気に血液中へ流れ込み、心停止や急性腎不全を引き起こすメカニズムを解説。小比類巻氏は「救出というのは、がれきから体を出した瞬間に終わるものではない。むしろその瞬間から始まる危険というものも存在する」と語り、誤った救助が逆に命を奪う可能性に触れた。阪神・淡路大震災での事例や、医療チームが救出前から点滴を行う「CSM（狭所医療）」の重要性も交え、専門的な対応の必要性を強調した。
また、ネット上で議論となっている「救助犬に靴を履かせるべきか」という問題にも言及する。「肉球は地面の状態を把握する重要な感覚器官であり、靴を履くことで足を滑らせる危険がある」という日本救助犬協会の見解を紹介し、一律に靴を履かせないのには明確な理由があると説いた。
最後に小比類巻氏は、SNSなどで断片的な情報から現場のプロを批判する風潮に対し、専門家の判断を尊重すべきだと示唆。知識のない善意が取り返しのつかない事態を招く恐れがあるとし、災害時にこそ冷静な判断と正しい知識を持つことの重要性を視聴者に訴えかけた。
小比類巻氏は、地震で倒壊した家屋から高齢女性らを冷静に救出した19歳青年の行動を紹介。「水を直接大量に飲ませるのではなく、水を含ませた脱脂綿を口元へ運んだ」などの適切な対応を称賛しつつも、知識のない状態でのむやみな救出活動には大きな危険が伴うと指摘した。
特に強く警戒すべき点として「クラッシュ症候群（圧挫症候群）」を挙げる。長時間の圧迫から解放された瞬間に、壊死した筋肉からカリウムやミオグロビンなどの毒素が一気に血液中へ流れ込み、心停止や急性腎不全を引き起こすメカニズムを解説。小比類巻氏は「救出というのは、がれきから体を出した瞬間に終わるものではない。むしろその瞬間から始まる危険というものも存在する」と語り、誤った救助が逆に命を奪う可能性に触れた。阪神・淡路大震災での事例や、医療チームが救出前から点滴を行う「CSM（狭所医療）」の重要性も交え、専門的な対応の必要性を強調した。
また、ネット上で議論となっている「救助犬に靴を履かせるべきか」という問題にも言及する。「肉球は地面の状態を把握する重要な感覚器官であり、靴を履くことで足を滑らせる危険がある」という日本救助犬協会の見解を紹介し、一律に靴を履かせないのには明確な理由があると説いた。
最後に小比類巻氏は、SNSなどで断片的な情報から現場のプロを批判する風潮に対し、専門家の判断を尊重すべきだと示唆。知識のない善意が取り返しのつかない事態を招く恐れがあるとし、災害時にこそ冷静な判断と正しい知識を持つことの重要性を視聴者に訴えかけた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。