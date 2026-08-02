女優の川口春奈（31）が2日、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表DF板倉滉（29＝アヤックス）との結婚と第1子の妊娠を発表した。今夏のサッカーW杯北中米大会でも中心選手として活躍した板倉はどんな選手なのか。

川口は板倉と連名の文書を投稿し、「いつも応援してくださっている皆様へこの度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます。また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます」と結婚と第1子妊娠を報告した。

板倉は1997年（平9）1月27日生まれ、横浜市出身の29歳。川崎Fの下部組織出身で、15年に川崎Fでトップチームに昇格した。仙台への期限付き移籍を経ながらJリーグで屈指の選手に成長。19年に名門・マンチェスターCに完全移籍した。

その後はオランダ1部フローニンゲンなどへ期限付き移籍を経て、22年7月ドイツ1部ボルシアMG、25年8月オランダの名門アヤックスに完全移籍した。

日本代表はU―18世代から各年代で活躍し、19年6月にA代表で国際Aマッチデビュー。W杯は22年カタール大会、26年北中米大会と2大会連続でメンバー入り。カタール大会では1次リーグ全試合にフル出場し、ドイツ戦ではFW浅野拓磨のゴールを演出するなど、守備だけでなく攻撃でも貢献した。

北中米大会では開幕前に負傷離脱が決まったMF遠藤航からキャプテンを継承。窮地に陥りかけたチームをピッチ内外で支え、日本代表の1次リーグ突破に貢献した。