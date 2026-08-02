『VIVANT』勢い止まらず TVer歴代最高記録をさらに更新
堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』（TBS）の勢いが止まらない。第11話のTVer再生数が配信開始から7日間で786万回を突破。TVerの全番組における単一エピソードの再生数歴代最高記録を、またしても更新した。
【写真】美人になってる！”キャスト変更”された登場人物
『VIVANT』第11話は7月26日午後9時から放送。TVerでは同日から8月1日までの7日間で786万回を超える再生数を記録した。TVer DATA MARKETINGにて算出した数字で、TVerにおけるVODのみが対象となり、解説放送版を含む。
驚異的な数字を叩き出したのは、これが初めてではない。7月31日には642万回再生を突破し、TVer全番組における単一エピソードの再生数歴代最高記録を更新。それからわずか2日でさらに114万回再生を積み上げ、歴代最高記録を大幅に塗り替えた。
同作は、福澤克雄が原作・演出・プロデュースを手がけ、堺が主演を務める日曜劇場。毎週日曜午後9時から放送されている。
そして、さらなる注目を集める第12話が8月2日午後9時から放送される。別班拉致事件の首謀者がついに判明するのか。その人物は一体誰なのか。さらに、乃木憂助の前には“超意外な人物”が現れるという。
敵なのか、味方なのか――。第11話からさらに飛躍するストーリー展開が予告されており、TVerで記録を更新し続ける『VIVANT』から目が離せない。
【写真】美人になってる！”キャスト変更”された登場人物
『VIVANT』第11話は7月26日午後9時から放送。TVerでは同日から8月1日までの7日間で786万回を超える再生数を記録した。TVer DATA MARKETINGにて算出した数字で、TVerにおけるVODのみが対象となり、解説放送版を含む。
同作は、福澤克雄が原作・演出・プロデュースを手がけ、堺が主演を務める日曜劇場。毎週日曜午後9時から放送されている。
そして、さらなる注目を集める第12話が8月2日午後9時から放送される。別班拉致事件の首謀者がついに判明するのか。その人物は一体誰なのか。さらに、乃木憂助の前には“超意外な人物”が現れるという。
敵なのか、味方なのか――。第11話からさらに飛躍するストーリー展開が予告されており、TVerで記録を更新し続ける『VIVANT』から目が離せない。