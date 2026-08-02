フジテレビ系の国民的アニメ「サザエさん」(日曜後6・30)が2日に放送され、最大震度7の地震で大きな被害を受けた熊本へのメッセージをテロップで表示した。サザエさんのオープニングは、1つの都道府県をテーマにして、主人公のサザエが気球に乗りながら名所や食べ物を紹介している。2026年のオープニングは熊本県が舞台となっており、熊本城、SL人吉など、県内の名所が描かれている。放送では、「令和8年熊本地震により被災