イギリス出身のインフルエンサー、ボニー・ブルー（27）は、妊娠中とされる中でも"尿かけベビーシャワー"に"ミルク・ミー"と過激な企画を立て続けに開催し、炎上し続けている。"12時間で1057人の男性と関係を持った"記録の持ち主であるボニーが、恐るべき新記録を樹立する構想を明かした。

【写真を見る】「ベビシャワー」で目出し帽の男たちに囲まれ、膨らんだお腹に手を当てるボニー。ダブルベッドに腰かけ不敵に宣言するボニーの姿も

一般人参加型のセンセーショナルな企画で知られるボニーは今年2月、避妊具なしで400人以上の男性と関係を持つ"繁殖ミッション"を敢行した直後、妊娠を電撃発表した。話題づくりではないかと真偽を疑う声をよそに、ボニーは妊婦であることを最大限利用するような企画を精力的に行っている。

海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「ベビーシャワーとは、"生まれてくる赤ちゃんと妊婦にシャワーのように幸せが降り注ぐように"との願いが込められたアメリカ発祥のパーティーです。ボニーはそれを自分流にアレンジし、6月上旬、"男性たちが彼女に尿をかけた後、行為に及ぶ"企画を行いました。

さらに約1か月後、今度は"ミルク・ミー"と題したイベントで、150人以上と関係を持ったといいます。『私は154回受け入れたけど、破水はしなかった。ただ、腰は壊れそうになったわ』と満足そうにコメントしていました」

なぜボニーは身重の体でありながら、文字通り"体当たり"な活動を続けるのか。そこには恐るべき構想があるようだ。ボニーはSNSに投稿した動画で、ダブルベッドに腰かけた状態で大きなお腹を時折撫でながら、「妊娠中に何人の男性と関係を持ったかの世界記録はないけど、私がそれを樹立するわ」と不敵に宣言したのだ。

前出のジャーナリストが続ける。

「"12時間で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーを筆頭に、ボニーは活動の上で、インパクトのある数字を打ち出すことに非常にこだわっています。妊娠中すでに数百人の男性と行為に及んだことも公言しています。

ただ、これらの記録はあくまでボニー側が一方的に発表したものでしかないため、半信半疑で受け止めたほうがいいでしょう」

過激な活動に批判が殺到しているが、ボニー自身は、「あなたは太っていて醜くて歯も黄色くて、ほかにもどんな問題があるかわからないけど、私と赤ちゃんは健康で裕福よ」とアンチに反論している。

ひたすら再生数を稼いで利益を上げることが、ボニーなりの"母子の幸せの形"なのか──。