バレーボール男子のネーションズリーグ準決勝（１日、中国）、世界ランキング４位の日本は２０２４年パリ五輪銅メダルの米国に２―３で逆転負け。２日の３位決定戦でスロベニアと銅メダルをかけた戦いに挑む。

勝てば２大会ぶりのメダルが決まる一戦は、第３セットを終えて２―１とリード。勝利に王手をかけるも、第４セットを１９―２５で落とす。第５セットは日本は富田将馬（大阪Ｂ）のブロックで一時は同点とするも、あと一歩及ばなかった。

高橋藍（ルブリン）は「自分の中でも反省として大きくある。もっともっとやれたんじゃないかなという場面と、フルセットの最後の場面でも取り切るところができなかった。まだまだだと思うし、もっと強くなれるところを感じられた」と唇をかんだ。

ただ、まだ戦いが残されている。「気持ちを切り替えて、今日の試合をしっかりと振り返ってさらにそこを強みに変えてきたい」と強調した上で「我慢できているポイントもあったけど、４セット目や１セット目は相手にリードされる場面がやっぱり多かったので、我慢しきれなかった。しっかりもっともっと練習してストロングポイントに変えていきたい」と言い切った。

この日はチーム３位の１３得点をマーク。ＶＮＬ最終戦も自慢の右腕で得点を積み重ねる。