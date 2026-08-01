ネーションズリーグ準決勝

バレーボール男子のネーションズリーグ（VNL）決勝ラウンドの準決勝が1日、中国・寧波で行われ、世界ランク4位の日本が同6位の米国と対戦した。第2セット序盤のプレーに、思わず海外実況も絶叫した。

日本は第1セット序盤はリードを奪ったものの、その後に米国のブロックにつかまった。終盤に突き放され19-25で先取された。

スーパープレーが飛び出したのは第2セット2-2の場面だ。米国の強烈なスパイクを高橋藍がなんとか上げると、フェンスぎりぎりで石川祐希が右手1本でつなぐ。最後は西田有志が左腕を振り抜き、得点を挙げた。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」の放送席も大興奮だ。実況のクレイトン・ルーカス氏は、「帰ってくるぞ！ イシカワが追っている！ オー！ スイートショットだ！ ニシダァァァァ！ イエス！ オー！ イエス！ イシカワが対処した！ これ以上ないところへ行きました！」と一連のプレーを伝えた。

解説のリアム・スケッチャー氏も、「イシカワの素晴らしいタッチでした。ちょうどネットの前。あとに起こるのは、ブロックの間を打ち破ることだけでした」と唸っていた。



（THE ANSWER編集部）