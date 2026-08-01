桃屋のごはんですよ！で作る「バター香る焼き黒ピラフ」が病みつきになる旨さ。
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【桃屋アレンジ】ごはんですよ！で作る「バター香る焼き黒ピラフ」が病みつきになる旨さ。」と題した動画を公開しました。定番の海苔の佃煮「ごはんですよ！」を使い、身近な材料で手軽に作れる絶品ピラフの作り方を解説しています。
まずは材料の下ごしらえから。長ネギ、しめじ、カニカマをカットします。動画内では、「ネギは玉ねぎよりも長ネギが合うと思います」と独自の視点を交えてポイントを伝授しています。フライパンにバター10gを熱し、ネギとしめじに軽く焼き目がつくまで炒めたら、ご飯を加えてほぐします。ご飯の塊がほぐれにくい場合は、少量の水を加えるのがコツです。
具材とご飯が馴染んだら一度火を止め、カニカマ、「ごはんですよ！」25g、残りのバター5gを加えます。再び中火にかけ、佃煮の塊をヘラで潰しながら全体に絡めていきます。この時、「炒めすぎると海苔の香りが飛んじゃうので注意」と調理の注意点を強調しました。全体がまんべんなく茶色くなれば完成です。
お皿に盛り付けると、ほんのり甘い佃煮とバターの豊かな香りが立ち昇ります。そのまま食べても「他では味わえない美味しさ」とのことですが、さらに「粉山椒をかけると劇的にうまくなる！！」とおすすめのアレンジを提案。山椒の風味が加わることで、「これでさらに中毒性がマシマシよ」と、やみつきになる味わいを絶賛しています。
見慣れた海苔の佃煮が、フライパン一つで立派なメインディッシュに生まれ変わる驚きのレシピ。冷蔵庫にある食材でパパッと作れるので、毎日の献立選びに役立ててみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・長ネギ 1/4本
・しめじ 1/4株
・カニカマ 4本
・バター 15g（10gと5gに分ける）
・ごはん 200g
・ごはんですよ！ 25g
・水 少々
・粉山椒 適量
［作り方］
1. 長ネギを1cm幅の斜め切りにする。しめじは石づきを落として半分に切り、軸を手でほぐす。カニカマはフィルムを外し、1/4の長さにカットする。
2. フライパンを中火にかけ、バター10gを入れて加熱する。長ネギとしめじを入れ、軽く焼き目がつくまで炒める。
3. ごはん200gを加え、ほぐしながら炒める。塊がほぐれにくい場合は少量の水を加える。
4. ごはんがほぐれたら一度火を止め、カニカマ、「ごはんですよ！」25g、残りのバター5gを加える。
5. 再度中火にかけ、「ごはんですよ！」の塊をヘラで潰しながら全体に馴染ませる。海苔の香りが飛ばないよう、全体がまんべんなく茶色くなれば火から下ろす。
6. 皿に盛り付け、お好みで粉山椒をかける。
まずは材料の下ごしらえから。長ネギ、しめじ、カニカマをカットします。動画内では、「ネギは玉ねぎよりも長ネギが合うと思います」と独自の視点を交えてポイントを伝授しています。フライパンにバター10gを熱し、ネギとしめじに軽く焼き目がつくまで炒めたら、ご飯を加えてほぐします。ご飯の塊がほぐれにくい場合は、少量の水を加えるのがコツです。
具材とご飯が馴染んだら一度火を止め、カニカマ、「ごはんですよ！」25g、残りのバター5gを加えます。再び中火にかけ、佃煮の塊をヘラで潰しながら全体に絡めていきます。この時、「炒めすぎると海苔の香りが飛んじゃうので注意」と調理の注意点を強調しました。全体がまんべんなく茶色くなれば完成です。
お皿に盛り付けると、ほんのり甘い佃煮とバターの豊かな香りが立ち昇ります。そのまま食べても「他では味わえない美味しさ」とのことですが、さらに「粉山椒をかけると劇的にうまくなる！！」とおすすめのアレンジを提案。山椒の風味が加わることで、「これでさらに中毒性がマシマシよ」と、やみつきになる味わいを絶賛しています。
見慣れた海苔の佃煮が、フライパン一つで立派なメインディッシュに生まれ変わる驚きのレシピ。冷蔵庫にある食材でパパッと作れるので、毎日の献立選びに役立ててみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・長ネギ 1/4本
・しめじ 1/4株
・カニカマ 4本
・バター 15g（10gと5gに分ける）
・ごはん 200g
・ごはんですよ！ 25g
・水 少々
・粉山椒 適量
［作り方］
1. 長ネギを1cm幅の斜め切りにする。しめじは石づきを落として半分に切り、軸を手でほぐす。カニカマはフィルムを外し、1/4の長さにカットする。
2. フライパンを中火にかけ、バター10gを入れて加熱する。長ネギとしめじを入れ、軽く焼き目がつくまで炒める。
3. ごはん200gを加え、ほぐしながら炒める。塊がほぐれにくい場合は少量の水を加える。
4. ごはんがほぐれたら一度火を止め、カニカマ、「ごはんですよ！」25g、残りのバター5gを加える。
5. 再度中火にかけ、「ごはんですよ！」の塊をヘラで潰しながら全体に馴染ませる。海苔の香りが飛ばないよう、全体がまんべんなく茶色くなれば火から下ろす。
6. 皿に盛り付け、お好みで粉山椒をかける。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元デザイナーで元料理人の孤独なおじさんが ワンルームのアパートで無邪気に食べ物と戯れる日々、 ありそうでなかった、くだらない料理の数々。 ちゃんとした料理レシピを知りたい人は、回れ右！ 短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。