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元デザイナーで元料理人の孤独なおじさんが ワンルームのアパートで無邪気に食べ物と戯れる日々、 ありそうでなかった、くだらない料理の数々。 ちゃんとした料理レシピを知りたい人は、回れ右！ 短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。