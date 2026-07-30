「憩いの場」とされるイオンモール熊本で、なぜ爆発が起きたのか。



そして、同じ事故を防ぐため、どう備えるべきなのか、専門家を取材しました。

嘉島町のイオンモール熊本では、地震でおよそ3000人の客が外へ避難しました。



しかし、地震からおよそ1時間20分後に大爆発が起こり、煙は一瞬にして道路まで届きました。

イオンモール熊本の2階のフロアマップをみると、映画館やフードコートがあります。





■元東京消防庁 坂口隆夫氏

「私は（緊急）遮断弁は作動していなかったと思う。作動していないから館内にガスが供給されて、ガス漏れが発生した」

施設ではLPガスを使用していて、イオンは爆発があったとされる場所について、配管の経路の途中としています。



通常、大きな地震を感知すると、ガス漏れを防ぐため緊急遮断弁が閉じます。



坂口さんは、今回のケースは何らかの原因で緊急遮断弁が作動せず、地震のあとにLPガスが館内に供給され、ガス漏れが起きてしまったとみています。



熊本では今後も、さらに大きな地震が起きる可能性があります。



■緒方太郎キャスター

「LPガスを使っている施設は、ほかにもたくさんある。今のうちに施設側がやるべき対策は？」

■元東京消防庁 坂口隆夫氏

「遮断弁がついていて、今回のように作動しなかった（可能性がある）場合には、遠隔や手動でも遮断することができる」

「大きな揺れがおさまったら、ガスが止まっているのか、供給されているのか確認して、供給されていたら手動で遮断する必要がある」

