ホロライブ・さくらみこ、『ホロドリ』星5コンプ達成 課金額に驚きの声「額がエグいよ」「配信者ってすげぇ」
「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、30日までにチャンネルを更新。スマホゲーム『ホロライブドリームス（以下、ホロドリ）』のガチャで星5のホロメンをコンプし、その課金額に驚きの声が上がっている。
【動画】『ホロドリ』への課金額に驚愕するみこさん（1：33：46ごろ）
本作はリズムゲームを中心としたテーマパークが舞台のリズム＆RPGで、総勢50名以上のホロライブメンバーが登場し、150曲以上の楽曲を収録している。
最高レアリティの星5ホロメン（54名）のコンプリートを目指し日々ガチャを回してきたみこさんは、29日の配信でついに星5ホロメンコンプを達成。しかも、自身の星5は完凸まで完了している。
気になる課金額については、配信中にリスナーから「52万やで」とのコメントもあり、流石にみこさんも「う、う、嘘だそんなに使ってないでしょ？ そんな…いや…うそ…」と困惑していた。
驚きの課金額にファンからは「額がエグいよ」「配信者ってすげぇ」「これ注意喚起配信か？」「怖い…」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」
【動画】『ホロドリ』への課金額に驚愕するみこさん（1：33：46ごろ）
本作はリズムゲームを中心としたテーマパークが舞台のリズム＆RPGで、総勢50名以上のホロライブメンバーが登場し、150曲以上の楽曲を収録している。
最高レアリティの星5ホロメン（54名）のコンプリートを目指し日々ガチャを回してきたみこさんは、29日の配信でついに星5ホロメンコンプを達成。しかも、自身の星5は完凸まで完了している。
気になる課金額については、配信中にリスナーから「52万やで」とのコメントもあり、流石にみこさんも「う、う、嘘だそんなに使ってないでしょ？ そんな…いや…うそ…」と困惑していた。
驚きの課金額にファンからは「額がエグいよ」「配信者ってすげぇ」「これ注意喚起配信か？」「怖い…」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」