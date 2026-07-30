松のや「ママ応援企画」→「夏休み企画」に変更 誰でも利用可能に
とんかつ専門店「松のや」が30日、公式Xを更新。「ママ応援企画」について批判が寄せられたことを受け、同企画の名称を「夏休み企画」へと変更し、誰でも利用できる形となると伝えた。
【画像】誰でも利用可能に！松のや「夏休み企画」実際の投稿
Xでは「◆ご報告◆ママ応援企画につきまして、配慮が足りない部分があったこと誠に申し訳ございませんでした。皆さまのご意見を参考に、社内で調整させて頂いた結果「ママ応援企画」→「夏休み企画」へ企画内容を変更することになりました。「夏休み企画」はどなたでもご利用できますので、フォロワーの皆様にご利用いただければと思います」と報告。
続けて「ただ・・・。本企画の為に準備していた原料（まだ今の為替になる前の契約のもの）には、ご提供出来る数に限りがある為、終了時期は未定とさせて頂き、準備していた原料が無くなり次第終了とさせて頂きます。どなたでもご利用可能となりますと終了時期はかなり早まる見込みですので、お早めにご利用下さい。※券売機の画像については変更に少し時間がかかりますが、従業員へのアナウンスもしますので安心してご利用ください」と呼びかけている。
松のやは29日、Xにて「お子さまが夏休み中だと、ママはご飯の準備などが大変だと思うのでは考えました！！！松のやママ応援企画お子さまワンコインクーポンを発動します。このクーポンは15歳以下のお子様とお母さんが使えます！期間は本日15時から9/2（水）15時までですので夏休み中はお子さまと一緒にぜひ松のやをご利用ください。ちなみにパパ応援企画も考え中です。お楽しみに！！」と実際のクーポンとともに紹介。
その後「【ママ企画のことに関しまして】ママ応援企画についてですが、皆さまのコメントを読んで、「たしかにその通りだな」と感じました。配慮が足りず、申し訳ありません。この価格でご提供できる数には限りがあるため、実施期間は短くなってしまうかもしれませんが、皆さまにご利用いただけるよう、現在社内で調整しています。明日には方向性をお伝えできるよう進めますので、もう少しだけお待ちいただけるとうれしいです」としていた。
【画像】誰でも利用可能に！松のや「夏休み企画」実際の投稿
Xでは「◆ご報告◆ママ応援企画につきまして、配慮が足りない部分があったこと誠に申し訳ございませんでした。皆さまのご意見を参考に、社内で調整させて頂いた結果「ママ応援企画」→「夏休み企画」へ企画内容を変更することになりました。「夏休み企画」はどなたでもご利用できますので、フォロワーの皆様にご利用いただければと思います」と報告。
松のやは29日、Xにて「お子さまが夏休み中だと、ママはご飯の準備などが大変だと思うのでは考えました！！！松のやママ応援企画お子さまワンコインクーポンを発動します。このクーポンは15歳以下のお子様とお母さんが使えます！期間は本日15時から9/2（水）15時までですので夏休み中はお子さまと一緒にぜひ松のやをご利用ください。ちなみにパパ応援企画も考え中です。お楽しみに！！」と実際のクーポンとともに紹介。
その後「【ママ企画のことに関しまして】ママ応援企画についてですが、皆さまのコメントを読んで、「たしかにその通りだな」と感じました。配慮が足りず、申し訳ありません。この価格でご提供できる数には限りがあるため、実施期間は短くなってしまうかもしれませんが、皆さまにご利用いただけるよう、現在社内で調整しています。明日には方向性をお伝えできるよう進めますので、もう少しだけお待ちいただけるとうれしいです」としていた。