ドルトムントとの親善試合にスタメン出場したセレッソ大阪の香川真司選手(写真：時事通信)

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サッカー・J1リーグのセレッソ大阪は29日、ドイツブンデスリーガの名門ドルトムントと親善試合を行い、1-0で勝利。試合後には、両チームに縁のある香川真司選手が「もっと出たかったですね」と笑顔で話しました。

試合は前半8分に櫻川ソロモン選手が頭で押し込み先制点。スタメン出場した香川選手はゴールこそありませんでしたが、前半7分の左足シュートや前半19分のゴール前でのパスカットなど、要所で存在感を発揮。後半20分に交代となった際には、スタジアムに集まった両チームのサポーターから拍手が送られました。

試合後、香川選手は「ドルトムントと試合ができるというのは、自分にとっていつでも光栄なことですし、それが自分のホームチームでできるというのは本当に楽しい時間だった」と振り返ります。

一方、後半20分での途中交代については、「もっと出たかったですね、ちょっと監督にね…あとで言わないといけないですけど(笑)。そんな中で点を取れたら理想でしたけど、取れるシーンもあったので、次しっかり取りたいと思います」と冗談を交えつつ、笑顔で話しました。