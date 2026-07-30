柳楽優弥主演『九条の大罪』映画化決定！ 松村北斗らドラマキャスト再集結 2027年1月8日公開
Netflixシリーズ『九条の大罪』の映画化が決定し、2027年1月8日に全国公開されることが明らかになった。主演の柳楽優弥をはじめ、ドラマキャストが再集結する。あわせて、ティザービジュアルとティザー映像が解禁された。
【動画】柳楽優弥、松村北斗らドラマキャストが再集結！ 『映画 九条の大罪』ティザー映像
2026年4月2日の世界配信開始直後からNetflixグローバル週間TOP10（非英語シリーズ）に2週連続でランクインし、日本のNetflix週間TOP10では4週連続1位を獲得。現代社会の闇を抉り出すダークな世界観が、日本のみならず世界中で大きな話題を呼んだ『九条の大罪』。『闇金ウシジマくん』で闇金融のダークヒーローを描き、多くのファンを魅了した真鍋昌平による同名コミックを実写化した本作は、社会の底辺で搾取される弱者と、その弱者を喰らう強者、そして両者に向き合う弁護士の姿を生々しく描く、法とモラルの極限クライムエンタテインメントだ。
半グレやヤクザ、前科者といった社会の裏側を生きる厄介な依頼人ばかりを引き受け、「犯罪者ばかりを助ける悪徳弁護士」と後ろ指を指される型破りな弁護士・九条と、その道徳や倫理に囚われない仕事ぶりに衝撃を受け、自らが信じる正義との間で揺れ動くエリート弁護士・烏丸。現代社会の闇を映し出すさまざまな事件と人間模様を通して、何が“正義”で何が“悪”なのかを模索する2人の姿を描いた本作は、Netflixでの世界配信時から大きな注目を集めた。そしてこのたび、『九条の大罪』の映画化が決定。2027年1月8日に全国公開される。
主演を務めるのは、『誰も知らない』で第57回カンヌ国際映画祭最優秀男優賞を、当時史上最年少かつ日本人として初めて受賞し、その後も『浅草キッド』や『ガンニバル』、『ライオンの隠れ家』など話題作で主演を務めてきた柳楽優弥。圧倒的な表現力で観る者を魅了してきた柳楽が、「依頼人を守るのが弁護士の使命」という信念のもと、どんな悪人の依頼も引き受ける弁護士・九条間人（くじょう・たいざ）を演じる。なお、柳楽にとってNetflixシリーズ『九条の大罪』は初の弁護士役であり、主演ドラマの映画化は本作が初となる。
そんな九条のやり方に葛藤を抱きながらも彼を支える烏丸真司（からすま・しんじ）を演じるのは、SixTONESの松村北斗。2026年の第49回日本アカデミー賞では、『秒速5センチメートル』で優秀主演男優賞、『ファーストキス 1ST KISS』で優秀助演男優賞を受賞したほか、『秒速5センチメートル』『ファーストキス 1ST KISS』で話題賞・俳優部門にも輝くなど、出演作ごとに確かな存在感を発揮している。ドラマで九条と決別した烏丸が、映画でどのように九条と再び交わっていくのかにも注目だ。
さらに、犯罪者を見守る司法ソーシャルワーカー・薬師前仁美（やくしまえ・ひとみ）役の池田エライザをはじめ、裏社会とつながり、九条に厄介な依頼を持ち込む壬生憲剛（みぶ・けんご）役の町田啓太、ある過去から九条と壬生を敵視する嵐山（あらしやま）刑事役の音尾琢真、伏見組の若頭・京極清志（きょうごく・きよし）役のムロツヨシら、ドラマ版キャストも再集結。土井裕泰監督と脚本・根本ノンジのタッグも続投する。
今回解禁されたのは、“正義”と“悪”が入り交じる混沌とした色彩の中で、思案する九条（柳楽）と、何かを訴えかけるようにこちらを見つめる烏丸（松村）が印象的なティザービジュアル。真意を読み取れない2人の表情からは、モラルがバグった世界で何が“正義”で何が“悪”なのかを模索し続ける姿が浮かび上がる。
あわせて解禁されたティザー映像は、九条と烏丸の決別シーンから幕を開ける。壬生（町田）の「最悪の事態に備えて行動するぞ」という一言をきっかけに、息つく暇もない怒涛の展開へ。壬生の手下がヤクザの若頭・京極（ムロ）の息子を誤って拉致してしまったことから始まる波乱を予感させる、緊張感あふれる映像となっている。
そして、九条に突きつけられる逮捕状。依頼人を守るため、法とモラルの極限をかいくぐってきた九条の「最後の弁護」とは何なのか。悪徳弁護士、半グレ、ヤクザが入り乱れ、善悪の境界が曖昧になった“悪の生態系”の中で、裏切り、裏切られ、共喰いの果てに最後に勝つのは誰なのか――。
ドラマの興奮をそのままに、止まることを知らない刺激的な弱肉強食の世界の幕開けを予感させる映像に仕上がっている。
『映画 九条の大罪』は、2027年1月8日より全国公開。
※キャスト、原作者、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■柳楽優弥（九条間人役）
土井監督をはじめ、スタッフの皆さんと再びご一緒できたことを、俳優として本当に幸せに感じました。
原作はエンターテインメントとして面白いだけではなく、「善」と「悪」だけでなく、「道徳」などといったテーマについて改めて考えさせられる作品です。時代が大きく変化している今だからこそ、多くの方に届いてほしい作品だと思います。
Netflixシリーズをご覧になった多くの方から「続きが気になる」という声をいただきましたが、映画ではドラマで描かれた伏線や疑問にもしっかりと答えが示されています。
言葉では表現しきれない最高なバディである烏丸との関係性にも一つの着地点が描かれ、予想を超える展開や、大スクリーンならではの迫力ある映像、アクション、スケール感も存分に楽しんでいただけると思います。
自信を持ってお届けできる作品になっていますので、ぜひ劇場で『九条の大罪』を体感してください！
■松村北斗（烏丸真司役）
『映画 九条の大罪』は色んなキャラクターに見せ場があります。それぞれのキャラクターに感動や憧れをたくさん抱きながら見続けることができるし、原作からも香るクールでソリッドな空気もある。
流れと密度みたいなものが凄く魅力的な作品だと思うので、きっと時間を忘れて、あっという間に見れてしまうような、それでいてたくさん色んなものを持って帰ってもらえるような映画になってると思います。
『映画 九条の大罪』、ぜひご覧ください。
■真鍋昌平（原作者）
Netflixシリーズ『九条の大罪』を応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました。「続きを待っていました」という声を数多くいただく中で、このたび映画としてさらにスケールアップした形でお届けできることを大変嬉しく思います。
柳楽優弥さん演じる九条と松村北斗さん演じる烏丸との、互いに敬意を抱きながらも決して交わることのない関係性がスクリーンでどのように演じられるのか私自身もとても楽しみにしています。
池田エライザさんの薬師前、町田啓太さんの壬生、ムロツヨシさんの京極、音尾琢真さんの嵐山もそれぞれが物語を力強く魅力的に動かしてくれることでしょう。
■那須田淳（プロデューサー）
世界配信中Netflixシリーズの衝撃的なラスト！ あの続きはいつ観れるのか!? 多くの方に聞かれてきました。やっとお返事ができる日がやってきました。スタッフ・キャスト全員嬉しく思っています。
まさに、お待たせしました！の、ご期待に最高の形でお応えできる完全新作『映画 九条の大罪』が劇場に登場します。Netflixシリーズの想像以上の大ヒットが劇場映画版の大きな後押しとなりました。
真鍋昌平先生原作屈指のモンスターコンテンツ『九条の大罪』の映像化をスタートした時から、どのようなストーリー構成でお届けしていくかを練りに練って熟考し、意表を突いたこの登場こそモンスターコンテンツ『九条の大罪』らしい、ふさわしいと思いました。モンスターコンテンツはどこに現れるか分からない！ そう胸に刻んでのこの挑戦が始まりました。真鍋先生、スタッフ・キャストの皆さんも賛同して頂けたことに改めて感謝しております。
初めて『九条』をご覧頂ける方にもMAX楽しんでもらえる構成にもチャレンジしています。完全新作の今作は、あの衝撃のラストを継ぎ、袂を分かった九条と烏丸はどうなるのか？ アウトローたちの運命はいかに？ そして思わぬ人物の大活躍、予測不能の急展開も含めて最大級のクライムサスペンス、悪徳弁護士九条間人の生き様を賭した「活劇」。
お待たせした分、ご期待の右斜め上をいく仕上がりです！
【動画】柳楽優弥、松村北斗らドラマキャストが再集結！ 『映画 九条の大罪』ティザー映像
2026年4月2日の世界配信開始直後からNetflixグローバル週間TOP10（非英語シリーズ）に2週連続でランクインし、日本のNetflix週間TOP10では4週連続1位を獲得。現代社会の闇を抉り出すダークな世界観が、日本のみならず世界中で大きな話題を呼んだ『九条の大罪』。『闇金ウシジマくん』で闇金融のダークヒーローを描き、多くのファンを魅了した真鍋昌平による同名コミックを実写化した本作は、社会の底辺で搾取される弱者と、その弱者を喰らう強者、そして両者に向き合う弁護士の姿を生々しく描く、法とモラルの極限クライムエンタテインメントだ。
主演を務めるのは、『誰も知らない』で第57回カンヌ国際映画祭最優秀男優賞を、当時史上最年少かつ日本人として初めて受賞し、その後も『浅草キッド』や『ガンニバル』、『ライオンの隠れ家』など話題作で主演を務めてきた柳楽優弥。圧倒的な表現力で観る者を魅了してきた柳楽が、「依頼人を守るのが弁護士の使命」という信念のもと、どんな悪人の依頼も引き受ける弁護士・九条間人（くじょう・たいざ）を演じる。なお、柳楽にとってNetflixシリーズ『九条の大罪』は初の弁護士役であり、主演ドラマの映画化は本作が初となる。
そんな九条のやり方に葛藤を抱きながらも彼を支える烏丸真司（からすま・しんじ）を演じるのは、SixTONESの松村北斗。2026年の第49回日本アカデミー賞では、『秒速5センチメートル』で優秀主演男優賞、『ファーストキス 1ST KISS』で優秀助演男優賞を受賞したほか、『秒速5センチメートル』『ファーストキス 1ST KISS』で話題賞・俳優部門にも輝くなど、出演作ごとに確かな存在感を発揮している。ドラマで九条と決別した烏丸が、映画でどのように九条と再び交わっていくのかにも注目だ。
さらに、犯罪者を見守る司法ソーシャルワーカー・薬師前仁美（やくしまえ・ひとみ）役の池田エライザをはじめ、裏社会とつながり、九条に厄介な依頼を持ち込む壬生憲剛（みぶ・けんご）役の町田啓太、ある過去から九条と壬生を敵視する嵐山（あらしやま）刑事役の音尾琢真、伏見組の若頭・京極清志（きょうごく・きよし）役のムロツヨシら、ドラマ版キャストも再集結。土井裕泰監督と脚本・根本ノンジのタッグも続投する。
今回解禁されたのは、“正義”と“悪”が入り交じる混沌とした色彩の中で、思案する九条（柳楽）と、何かを訴えかけるようにこちらを見つめる烏丸（松村）が印象的なティザービジュアル。真意を読み取れない2人の表情からは、モラルがバグった世界で何が“正義”で何が“悪”なのかを模索し続ける姿が浮かび上がる。
あわせて解禁されたティザー映像は、九条と烏丸の決別シーンから幕を開ける。壬生（町田）の「最悪の事態に備えて行動するぞ」という一言をきっかけに、息つく暇もない怒涛の展開へ。壬生の手下がヤクザの若頭・京極（ムロ）の息子を誤って拉致してしまったことから始まる波乱を予感させる、緊張感あふれる映像となっている。
そして、九条に突きつけられる逮捕状。依頼人を守るため、法とモラルの極限をかいくぐってきた九条の「最後の弁護」とは何なのか。悪徳弁護士、半グレ、ヤクザが入り乱れ、善悪の境界が曖昧になった“悪の生態系”の中で、裏切り、裏切られ、共喰いの果てに最後に勝つのは誰なのか――。
ドラマの興奮をそのままに、止まることを知らない刺激的な弱肉強食の世界の幕開けを予感させる映像に仕上がっている。
『映画 九条の大罪』は、2027年1月8日より全国公開。
※キャスト、原作者、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■柳楽優弥（九条間人役）
土井監督をはじめ、スタッフの皆さんと再びご一緒できたことを、俳優として本当に幸せに感じました。
原作はエンターテインメントとして面白いだけではなく、「善」と「悪」だけでなく、「道徳」などといったテーマについて改めて考えさせられる作品です。時代が大きく変化している今だからこそ、多くの方に届いてほしい作品だと思います。
Netflixシリーズをご覧になった多くの方から「続きが気になる」という声をいただきましたが、映画ではドラマで描かれた伏線や疑問にもしっかりと答えが示されています。
言葉では表現しきれない最高なバディである烏丸との関係性にも一つの着地点が描かれ、予想を超える展開や、大スクリーンならではの迫力ある映像、アクション、スケール感も存分に楽しんでいただけると思います。
自信を持ってお届けできる作品になっていますので、ぜひ劇場で『九条の大罪』を体感してください！
■松村北斗（烏丸真司役）
『映画 九条の大罪』は色んなキャラクターに見せ場があります。それぞれのキャラクターに感動や憧れをたくさん抱きながら見続けることができるし、原作からも香るクールでソリッドな空気もある。
流れと密度みたいなものが凄く魅力的な作品だと思うので、きっと時間を忘れて、あっという間に見れてしまうような、それでいてたくさん色んなものを持って帰ってもらえるような映画になってると思います。
『映画 九条の大罪』、ぜひご覧ください。
■真鍋昌平（原作者）
Netflixシリーズ『九条の大罪』を応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました。「続きを待っていました」という声を数多くいただく中で、このたび映画としてさらにスケールアップした形でお届けできることを大変嬉しく思います。
柳楽優弥さん演じる九条と松村北斗さん演じる烏丸との、互いに敬意を抱きながらも決して交わることのない関係性がスクリーンでどのように演じられるのか私自身もとても楽しみにしています。
池田エライザさんの薬師前、町田啓太さんの壬生、ムロツヨシさんの京極、音尾琢真さんの嵐山もそれぞれが物語を力強く魅力的に動かしてくれることでしょう。
■那須田淳（プロデューサー）
世界配信中Netflixシリーズの衝撃的なラスト！ あの続きはいつ観れるのか!? 多くの方に聞かれてきました。やっとお返事ができる日がやってきました。スタッフ・キャスト全員嬉しく思っています。
まさに、お待たせしました！の、ご期待に最高の形でお応えできる完全新作『映画 九条の大罪』が劇場に登場します。Netflixシリーズの想像以上の大ヒットが劇場映画版の大きな後押しとなりました。
真鍋昌平先生原作屈指のモンスターコンテンツ『九条の大罪』の映像化をスタートした時から、どのようなストーリー構成でお届けしていくかを練りに練って熟考し、意表を突いたこの登場こそモンスターコンテンツ『九条の大罪』らしい、ふさわしいと思いました。モンスターコンテンツはどこに現れるか分からない！ そう胸に刻んでのこの挑戦が始まりました。真鍋先生、スタッフ・キャストの皆さんも賛同して頂けたことに改めて感謝しております。
初めて『九条』をご覧頂ける方にもMAX楽しんでもらえる構成にもチャレンジしています。完全新作の今作は、あの衝撃のラストを継ぎ、袂を分かった九条と烏丸はどうなるのか？ アウトローたちの運命はいかに？ そして思わぬ人物の大活躍、予測不能の急展開も含めて最大級のクライムサスペンス、悪徳弁護士九条間人の生き様を賭した「活劇」。
お待たせした分、ご期待の右斜め上をいく仕上がりです！