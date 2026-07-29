人気観光地・富士河口湖町に外国人観光客のレンタカー事故“集中地帯”　「もう10回以上…」車がこすって削られたような跡があちこちに

夏休みを迎えた家族連れなどでにぎわう、山梨県富士河口湖町。富士五湖の一つ、河口湖の駐車場には「わ」ナンバーのレンタカーが並び、湖の周囲では外国人観光客の姿が目立つ。

ところが、今、観光地で相次いでいるのが、外国人観光客が運転するレンタカーによる事故。日本を訪れる外国人観光客が増え続ける中、外国人によるレンタカーでの事故件数は3年で15倍以上に増加している。

日本での運転について、外国人観光客からは様々な声が聞かれた。

台湾からの観光客：

台湾は運転席は左で日本は右。

――日本で運転は怖い？

台湾からの観光客：

ちょっとね。

スペインからの観光客：

いつもウインカーを付けたいときに、ワイパーをつけちゃうの。

山梨県警が公開した「外国人観光客によるレンタカー事故発生マップ」で河口湖駅の周辺を見ると、繁華街からほど近い一角に、17回も事故が集中している場所がある。

取材班が“事故集中地帯”を訪れてみると…。

取材班：

かなり狭い道です。住宅街ですね。周りには住宅が建ち並んでいます。

そこには、民泊など、小規模な宿泊施設が数多く建ち並んでいた。

地元の人：

宿泊施設がいろいろあるので。それで事故が多いんじゃないか。

レンタカーが多い、成田や品川ナンバーは海外の方が多い。

地元の人：

ここ狭い割にでっかいワンボックスが入るんですよ。

――この先に何がある？

地元の人：

民泊。車がここに入っていった時に横をこすって。

それで皆、レンタカーの事故証明がほしいから警察呼ぶんですよ。もう10回以上ありますね、数え切れないぐらいですね。

そして取材中にも、この“魔の細道”に「わ」ナンバーのレンタカーとみられる車が現れた。乗っているのは海外の方なのだろうか。

道路脇には、運転していると気づきづらい低い塀があり、車がこすって削られたような跡があちこちに残されていた。

地元レンタカー店は安全運転を呼びかけ

事故が急増している状況を受け、利用者の9割ほどが外国人だというヨシムラレンタカーでは、運転前に日本の交通ルールなどのレクチャーを徹底し、安全運転を呼びかけていた。

一方で、私たちが事故に巻き込まれないためにはどうしたらいいのか。

交通事故鑑定人の中島博史さんは、「現在の事情を考えると、『わ』ナンバーなどレンタカーを運転しているのが海外からの旅行客である可能性がかなり高い。できれば自動車であれば距離を離れる。防衛的な行動を取る必要がある」としている。

（「イット！」7月29日放送より）