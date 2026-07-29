人気観光地・富士河口湖町に外国人観光客のレンタカー事故“集中地帯” 「もう10回以上…」車がこすって削られたような跡があちこちに
夏休みを迎えた家族連れなどでにぎわう、山梨県富士河口湖町。富士五湖の一つ、河口湖の駐車場には「わ」ナンバーのレンタカーが並び、湖の周囲では外国人観光客の姿が目立つ。
ところが、今、観光地で相次いでいるのが、外国人観光客が運転するレンタカーによる事故。日本を訪れる外国人観光客が増え続ける中、外国人によるレンタカーでの事故件数は3年で15倍以上に増加している。
外国人観光客の“事故集中地帯” 実態は…
日本での運転について、外国人観光客からは様々な声が聞かれた。
台湾からの観光客：
台湾は運転席は左で日本は右。
――日本で運転は怖い？
台湾からの観光客：
ちょっとね。
スペインからの観光客：
いつもウインカーを付けたいときに、ワイパーをつけちゃうの。
山梨県警が公開した「外国人観光客によるレンタカー事故発生マップ」で河口湖駅の周辺を見ると、繁華街からほど近い一角に、17回も事故が集中している場所がある。
取材班が“事故集中地帯”を訪れてみると…。
取材班：
かなり狭い道です。住宅街ですね。周りには住宅が建ち並んでいます。
そこには、民泊など、小規模な宿泊施設が数多く建ち並んでいた。
地元の人：
宿泊施設がいろいろあるので。それで事故が多いんじゃないか。
レンタカーが多い、成田や品川ナンバーは海外の方が多い。
地元の人：
ここ狭い割にでっかいワンボックスが入るんですよ。
――この先に何がある？
地元の人：
民泊。車がここに入っていった時に横をこすって。
それで皆、レンタカーの事故証明がほしいから警察呼ぶんですよ。もう10回以上ありますね、数え切れないぐらいですね。
そして取材中にも、この“魔の細道”に「わ」ナンバーのレンタカーとみられる車が現れた。乗っているのは海外の方なのだろうか。
道路脇には、運転していると気づきづらい低い塀があり、車がこすって削られたような跡があちこちに残されていた。
地元レンタカー店は安全運転を呼びかけ
事故が急増している状況を受け、利用者の9割ほどが外国人だというヨシムラレンタカーでは、運転前に日本の交通ルールなどのレクチャーを徹底し、安全運転を呼びかけていた。
一方で、私たちが事故に巻き込まれないためにはどうしたらいいのか。
交通事故鑑定人の中島博史さんは、「現在の事情を考えると、『わ』ナンバーなどレンタカーを運転しているのが海外からの旅行客である可能性がかなり高い。できれば自動車であれば距離を離れる。防衛的な行動を取る必要がある」としている。
（「イット！」7月29日放送より）