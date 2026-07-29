「オファーを断られた」新展開！イタリア超名門→日本代表GKへの入札が“拒否”と移籍精通記者が報道。メガクラブで「正守護神となれる」状況だったが…
日本代表GKの鈴木彩艶をめぐる移籍市場での動きは激しくなるばかりだ。
プレミアリーグからの関心が取りざたされてきた鈴木だが、直近でパルマと同じイタリアの超名門ユベントス、そして２年連続でチャンピオンズ・リーグを制したパリ・サンジェルマンも熱い視線を注いでいるのは知られている。
マーケットに精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は、ユベントスとPSGがそれぞれ日本代表守護神の獲得に動いていると報道。狙いはそれぞれ異なるとしつつ、今後の進展から目が離せないと話した。
パルマ専門サイト『Parma Live』によると、ロマーノ記者は自身のYoutubeで「リーズは少し冷めたというところ。一方、アストン・ビラはエミリアーノ・マルティネスを放出しなければいけない場合だけ、スズキに関心を寄せたままだ」と述べている。
「一方で、スズキ本人がどうしたいのかを理解する必要もある。ユベントスもいるからだ。私が知る限り、直近ですでにパルマにオファーを出した。クラブ間の合意はまだない。だが、ユベントスはスズキに動いており、ユーベならスズキがプレーするのは確かだ。正守護神となるだろう」
同記者は「だから、スズキの今後には大きな注意を払わなければいけない」と続けた。
「異なる戦略でそれぞれが動いているからだ。ただ、マルティネス次第になる。（前述の）ユーベのオファーはパルマに断られた。PSGが異なる展望を提供できることは明らかだ。だから、最大の注意を払っていこう」
マルティネスの去就、ユベントスの再アタック、PSGが用意する立場と、さまざまな要因が絡む鈴木の移籍展望。ロマーノ記者が言うように、注目度は高まるばかりとなるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
プレミアリーグからの関心が取りざたされてきた鈴木だが、直近でパルマと同じイタリアの超名門ユベントス、そして２年連続でチャンピオンズ・リーグを制したパリ・サンジェルマンも熱い視線を注いでいるのは知られている。
マーケットに精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は、ユベントスとPSGがそれぞれ日本代表守護神の獲得に動いていると報道。狙いはそれぞれ異なるとしつつ、今後の進展から目が離せないと話した。
「一方で、スズキ本人がどうしたいのかを理解する必要もある。ユベントスもいるからだ。私が知る限り、直近ですでにパルマにオファーを出した。クラブ間の合意はまだない。だが、ユベントスはスズキに動いており、ユーベならスズキがプレーするのは確かだ。正守護神となるだろう」
同記者は「だから、スズキの今後には大きな注意を払わなければいけない」と続けた。
「異なる戦略でそれぞれが動いているからだ。ただ、マルティネス次第になる。（前述の）ユーベのオファーはパルマに断られた。PSGが異なる展望を提供できることは明らかだ。だから、最大の注意を払っていこう」
マルティネスの去就、ユベントスの再アタック、PSGが用意する立場と、さまざまな要因が絡む鈴木の移籍展望。ロマーノ記者が言うように、注目度は高まるばかりとなるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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