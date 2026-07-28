【マイナビオールスターゲーム2026】セ・リーグ 5ー7 パ・リーグ（7月28日／東京ドーム）

【映像】巨人・坂本、ベンチではしゃぐ珍光景（実際の様子）

読売ジャイアンツの坂本勇人内野手が、同級生である中日ドラゴンズの大野雄大投手に毒舌を連発。息の合った掛け合いで球場とファンを沸かせた。

7月28日に東京ドームで行われたマイナビオールスターゲーム2026第1戦。1988年生まれの同世代コンビである坂本と大野は、ともにセ・リーグの一員としてベンチ入り。坂本は「1番・指名打者」でスタメン出場し、大野はベンチスタートとなった。

注目のシーンは、同点で大野がマウンドに上がった5回。オールスターならではの演出として両者にマイクが装着されると、軽妙なやり取りが始まった。先頭の小川龍成（ロッテ）に初球を捉えられて出塁を許すと、ベンチの坂本は「スピード出てなさすぎるぞ。おいおいおい」と早速ツッコミを入れる。

続く万波中正（日本ハム）との対戦では、フルスイングを見せる打者に対し大野が「こわっ」と思わず本音を漏らすと、これを見ていた坂本は大笑い。さらに「球が走ってないですね。やばいっすね。こねくり回した方がいいっすね」と、容赦ない言葉でいじり続けた。

やり取りは止まらず、「万波くんは（構える前に）ファーストベンチの方を見るから、その時に投げよう」と坂本が“助言”。しかし直後、そのボールを完璧に捉えられて適時打を浴びる場面もあった。

それでも後続をショートフライと併殺で打ち取り、最少失点で切り抜けた大野。ベンチへ戻ると、坂本は満面の笑みで拍手を送りながら迎え入れた。

このやり取りに、ABEMAのコメント欄やSNSでは「これはウケる」「仲良すぎ」「こねくり回せw」「ヤバすぎだろw」「めちゃくちゃいいコンビ」「坂本さんさすがです」「大野めちゃ楽しそうやん」「88世代は野球界の宝」「こういうのが見られるからいいよな」といった声が相次いだ。

なお、大野はこの回の1失点が響き、敗戦投手となった。

勝敗以上に、普段は見られない選手同士の素顔や関係性が垣間見えるのもオールスターの醍醐味。坂本と大野の軽妙な掛け合いは、その魅力を象徴する印象的なワンシーンとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）