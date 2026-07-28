《みいちゃんと山田さんのアニメ化は大反対。というか絶句。》

7月26日、累計発行部数280万部を突破した話題のコミック『みいちゃんと山田さん』が、2027年にアニメ化されることが発表された。そのことについてSNSに批判の声が殺到し、大紛糾する事態となっている。

『みいちゃん〜』は、漫画アプリ「マガジンポケット」で2024年9月から連載されている、亜月ねね氏によるコミック。2012年の歌舞伎町を舞台に、現役女子大生・山田さん、そして彼女が働くキャバクラに新人として入ってくる、みいちゃんをめぐる物語だ。

「みいちゃんは『何をやっても“ちょっと足りない”』とされる人物。『小学生レベルの漢字も読めない』、『お店でも本名で働き出し、客に実際の住所を簡単に教えてしまう』といった描写もあります。

今回のアニメ化発表に際して、公式Xは《トレンド席巻の衝撃作がアニメ化―― 不器用で愛くるしい女の子たちを巡る、夜の世界の12か月。》と紹介していますが、『そんな生ぬるい話ではない』というのが当初、批判としてあがったものでした」（サブカルライター）

発達の遅れを思わせる主人公という設定に加え、作中には、社会問題となっている“路上売春”“薬物”といったテーマも登場する。Xでは、「社会問題をポップに描かないでほしい」という声があがった。また、アニメ化が発表された日は、神奈川県相模原市の障害者施設で入所者ら45人が殺傷された、いわゆる「津久井やまゆり園事件」の発生から10年が経った日だった。それを踏まえ《よりに寄って、なぜあの事件が起こった日に発表した?どう見ても悪意しか感じないし、何も知らないなら更に醜悪だ。》といった声も見られた。

これらを受け、7月27日、公式Xはコメントを発表。

《このたびのアニメ化発表に際し、作品内容や映像化についてさまざまなご懸念やご意見が寄せられていることを、製作委員会として真摯に受け止めております》

《私たちが本作の映像化を決定したのは本原作をアニメーションとして表現する意義があるという判断によるものです。》

とアニメ化を決定した理由を説明し、そのうえで

《原作の持つテーマやメッセージを尊重するとともに、偏見や誤解を助長することのないよう、専門家の助言等も得ながら、適切なレーティングや注意喚起を記載するなど、慎重に制作を進めてまいります。》

とのコメントを出したが、これに対しても批判的な声が多く寄せられている。その背景を、前出のサブカルライターが語る。

「『みいちゃん〜』がほかの漫画と決定的に違っているのは、みいちゃんの描き方に“救いがない”点です。みいちゃんにつけこもうとする他者の悪意が、容赦なく彼女を襲う内容が見受けられるからです。もちろん、差別につながるのではないかという懸念もあります」

「アニメーションとして表現する意義」とは何か、見て考えることも重要だろう。