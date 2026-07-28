阿波野秀幸×吉井理人が徹底議論！佐々木朗希の進化とパ・リーグで「相当やる」期待の若手
阿波野チャンネルが「ドジャース佐々木朗希のメジャー1年目。吉井理人前ロッテ監督が感じた進化とは？」を公開した。動画では、阿波野秀幸と前千葉ロッテ監督の吉井理人が対談し、メジャーリーグで成功する選手の共通点や、佐々木朗希の精神的な進化について深く語り合っている。
動画では、吉井氏が自身の経験を基に、メジャーリーグのレベルの高さや当時通用した球種について回顧。続いて、メジャーで成功する選手の共通点として「好奇心が旺盛」「主体性がある」ことを挙げた。「自分の頭で何がやりたいか考えて行動する」と語り、大谷翔平やダルビッシュ有、佐々木朗希に共通するメンタリティを高く評価した。
話題が佐々木朗希に及ぶと、吉井氏は佐々木が芯を強く持っている一方で、「コンディションが万全じゃないと投げたくない」というタイプだったと明かす。2年前のクライマックスシリーズでその姿勢を見せた際、吉井氏は「もしメジャー行くつもりだったら、そんなのメジャーでは通用しないよ」と伝えたという。しかし、今年のクライマックスシリーズでクローザーとして待機する姿を見て、「朗希も成長したなぁ」と目を細め、プロとしての精神的な進化を称賛した。
終盤では、今後の活躍が期待される若手として、日本ハムの達孝太や福島蓮を挙げ、「これは相当やる」と太鼓判を押した。さらに巨人の井上温大や中日の金丸夢斗らにも言及。長年プロ野球界を見つめてきた両氏ならではの深い視点と、選手への温かい愛情が感じられる充実の対談となっている。
動画では、吉井氏が自身の経験を基に、メジャーリーグのレベルの高さや当時通用した球種について回顧。続いて、メジャーで成功する選手の共通点として「好奇心が旺盛」「主体性がある」ことを挙げた。「自分の頭で何がやりたいか考えて行動する」と語り、大谷翔平やダルビッシュ有、佐々木朗希に共通するメンタリティを高く評価した。
話題が佐々木朗希に及ぶと、吉井氏は佐々木が芯を強く持っている一方で、「コンディションが万全じゃないと投げたくない」というタイプだったと明かす。2年前のクライマックスシリーズでその姿勢を見せた際、吉井氏は「もしメジャー行くつもりだったら、そんなのメジャーでは通用しないよ」と伝えたという。しかし、今年のクライマックスシリーズでクローザーとして待機する姿を見て、「朗希も成長したなぁ」と目を細め、プロとしての精神的な進化を称賛した。
終盤では、今後の活躍が期待される若手として、日本ハムの達孝太や福島蓮を挙げ、「これは相当やる」と太鼓判を押した。さらに巨人の井上温大や中日の金丸夢斗らにも言及。長年プロ野球界を見つめてきた両氏ならではの深い視点と、選手への温かい愛情が感じられる充実の対談となっている。
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