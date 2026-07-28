「自分でもビックリした」阿波野秀幸が引き出す、吉井理人が最終戦で涙した本当の理由

吉井理人が明かすメジャー移籍の裏側！巨人の破格オファーを蹴った理由と「巨人行ったら承知せぇへんぞ」

阿波野秀幸と吉井理人が語る「昭和のプロ野球」 厳しい先輩と仰木彬監督から学んだプロとしての責任

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元プロ野球選手の阿波野秀幸が、野球の楽しさや裏話をお届けするチャンネルです。ピッチャー目線での解説から、普段の暮らしや趣味まで、ここでしか見られない“素顔の阿波野”を発信していきます。