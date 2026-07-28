『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』IMAX限定ミッドナイト上映決定 ─ この日だけのセレブレーション特典も配布

トム・ホランド主演、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の公開翌日となる2026年8月1日（土）、“スパイダーマンの日”を記念したIMAX限定ミッドナイト上映が実施されることが決定した。あわせて、同日限定の入場者プレゼントも配布される。

8月1日は、スパイダーマンがコミックに初登場したことにちなんだ記念日“スパイダーマンの日”。ミッドナイト上映は、日付が変わった直後の8月1日午前0時から、IMAX 2D字幕版にて実施される。対象劇場は映画公式サイトおよび各劇場のページで確認できる。

ミッドナイト上映の入場者には、限定特典「8月1日メモリアルカード」をプレゼント。さらに、8月1日に本作を鑑賞した観客を対象に全上映バージョンで配布される、“スパイダーマンの日”限定の「“セレブレーション”特典」も受け取ることができる。こちらの内容は現時点では明かされておらず、近日中に発表される予定だ。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）の出来事から4年後を舞台とする物語。愛する人々を守るため、世界中からピーター・パーカーの記憶を消し去ったピーターは、孤独な生活を送りながら、スパイダーマンとしてニューヨークの犯罪と戦い続けていた。

しかし、人々から寄せられるスパイダーマンへの期待とプレッシャーは、やがてピーターの存在そのものを脅かし、命に関わる身体的変異を引き起こしていく。同じころ、ニューヨークでは不可解な犯罪が続発。逃げ場のない“内なる脅威”と新たな敵に挟まれたスパイダーマンが、かつてない戦いへと身を投じる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日（金）日米同時公開。“スパイダーマンの日”IMAX限定ミッドナイト上映は、8月1日（土）午前0時より開催される。