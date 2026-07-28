8月1日「スパイダーマンの日」限定特典配布 IMAXミッドナイト上映も決定
トム・ホランド主演映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日公開）で、8月1日の「スパイダーマンの日」を記念した1日限定の入場者プレゼント「セレブレーション特典」の配布と、IMAX限定のミッドナイト上映の実施が決定した。
【動画】『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最終予告（日本語字幕版）
8月1日は、スパイダーマンがコミックに初登場したことに由来する「スパイダーマンの日」。公開翌日にあたる同日限定で、本作を鑑賞した来場者に数量限定の「セレブレーション特典」がプレゼントされる。特典の内容は現時点では明かされておらず、後日発表される予定。字幕版や吹替版、IMAXなど、すべての上映バージョンが対象となる。
さらに、日付が変わる8月1日午前0時からは、「スパイダーマンの日」の幕開けを祝うIMAX限定のミッドナイト上映も実施。上映はIMAX2D字幕版で行われ、来場者にはミッドナイト上映限定の「8月1日メモリアルカード」が配布されるほか、「セレブレーション特典」もいち早く受け取ることができる。
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年後を舞台に描く新章。愛する人を守るため、自らの存在を世界中の人々の記憶から消したピーター・パーカー（トム・ホランド）は、孤独なヒーローとしてニューヨークで犯罪と戦い続けている。
しかし、スパイダーマンへの期待が高まる中、その重圧はピーター自身の存在を脅かす未知のDNA変異という"内なる脅威"を引き起こす。同時にニューヨークでは新たな敵が暗躍し、スパイダーマンは内外二つの脅威を相手に、かつてない戦いへと身を投じていく。
【動画】『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最終予告（日本語字幕版）
8月1日は、スパイダーマンがコミックに初登場したことに由来する「スパイダーマンの日」。公開翌日にあたる同日限定で、本作を鑑賞した来場者に数量限定の「セレブレーション特典」がプレゼントされる。特典の内容は現時点では明かされておらず、後日発表される予定。字幕版や吹替版、IMAXなど、すべての上映バージョンが対象となる。
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年後を舞台に描く新章。愛する人を守るため、自らの存在を世界中の人々の記憶から消したピーター・パーカー（トム・ホランド）は、孤独なヒーローとしてニューヨークで犯罪と戦い続けている。
しかし、スパイダーマンへの期待が高まる中、その重圧はピーター自身の存在を脅かす未知のDNA変異という"内なる脅威"を引き起こす。同時にニューヨークでは新たな敵が暗躍し、スパイダーマンは内外二つの脅威を相手に、かつてない戦いへと身を投じていく。