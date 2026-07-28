BE:FIRST、柳楽優弥主演「RYUJI 竜二」主題歌 JUNONが作詞作曲に参加 三宅健・伊藤英明・RYUKI（MAZZEL）ら追加キャストも解禁
【モデルプレス＝2026/07/28】俳優の柳楽優弥が主演を務める映画『RYUJI 竜二』（10月30日公開）の主題歌を、BE:FIRSTが担当することが決定。あわせて、本予告映像・本ビジュアル・追加キャストが解禁された。
【写真】BE:FIRST主題歌流れる名作映画リメイクの本予告
1983年に公開され、時代を超えて熱狂的に語り継がれてきた、金子正次による伝説的映画『竜二』。その魂を受け継ぐ新たな作品、映画『RYUJI 竜二』（配給：カルチュア・パブリッシャーズ）が、主演に柳楽、監督に水田伸生を迎え、2026年10月30日（金）より全国公開する。
『竜二』は、主演・脚本を務めた金子の生き様と当時の時代の空気が鮮烈に重なり合い、大きな反響を呼んだ。公開からわずか8日後、金子が逝去。そのあまりにも劇的な運命とともに、本作は日本映画史に刻まれる“伝説”となった。そして43年の時を経て、『竜二』が現代のリアリティをまとい、『RYUJI 竜二』として新たに生まれ変わる。主演を務めるのは、『九条の大罪』で“悪徳弁護士”九条間人を演じ、その圧倒的な存在感と演技力で大きな注目を集める柳楽。前作での弁護士役から一転、本作では裏社会で生きながらも、愛する家族を守ろうともがく竜二を熱演する。さらに、竜二を愛する芯の強い女性・まり子役に川栄李奈、竜二を「兄貴」と慕い、その背中を追い続ける実直な舎弟・直役に萩原利久、もう1人の舎弟・ひろし役をダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTのJUNONが演じる。監督は、人間の弱さと再生を繊細に描く名匠・水田伸生氏。単なるリメイクにとどまらず、時代を超えて受け継がれる『竜二』の魂を、現代ならではのリアリティとともに描き出す。
解禁された本予告映像では、竜二が愛する“2つの家族”との絆と、逃れられない宿命が描かれる。「お前ら、ずっと一緒だ」舎弟の直とひろしを家族のように愛する一方、まり子と出会い、新たな家庭を築いていく竜二。ヤクザとして裏社会に身を置きながらも、大切な人たちと過ごす穏やかな日々が映し出される。しかし、「俺、辞めるわ、ヤクザ」と裏社会から離れることを決意した竜二を待っていたのは、過去が決して彼を手放してはくれないという現実。足を洗ったはずの竜二のもとへ再び裏社会の影が忍び寄り、抗争や因縁によって、家族との絆までもが大きく揺さぶられていく。「私は、ずっと竜ちゃんが好きだから」まり子の変わらぬ愛と、竜二を慕い続ける直とひろし。それぞれの想いが交錯するなか、すべてを背負った竜二が、最後に守ろうとしたものとは。
予告では、まり子役の川栄、直役の萩原、ひろし役のJUNONがナレーションの一部を担当。それぞれの想いを乗せた声が、竜二を取り巻く愛と葛藤をより鮮明に映し出し、物語をよりエモーショナルに彩る。愛する人のために生きようともがく1人の男の生き様を描いた、魂を揺さぶる本予告映像となっている。
本予告で初解禁となる主題歌は、ひろし役のJUNONが所属するダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRSTの書き下ろし楽曲「It’s not a bad life」。圧倒的な歌唱力とダンススキルを武器に、世界で活躍の場を広げるBE:FIRSTが、本作の世界観に寄り添う新たな1曲を作り上げた。JUNONは作詞・作曲にも携わり、本作の物語と登場人物たちの想いを楽曲に刻み込んでいる。ヒップホップやR＆Bを感じさせるグルーヴと力強いボーカルが、竜二の生き様や感情を鮮烈に描き出し、物語をより一層ドラマチックに彩る。
あわせて解禁されたポスタービジュアルでは、繁華街に立ち鋭い眼差しで正面を見据える竜二の姿を大きくフィーチャー。そして竜二を囲むのは、家庭の温もりを感じさせる笑顔のまり子が配される一方、浮かない表情で遠くを見つめる直とひろしの姿が映し出されている。さらに、ビジュアルを縦に貫く大胆な「RYUJI」の文字とともに添えられたのは、「人情か。愛か。竜二は最後に誰を守るのか――。」というコピー。愛する妻との穏やかな暮らしと、裏社会に置いてきた2人の舎弟と、決して断ち切ることのできない過去との因縁。対照的な2つの世界に引き裂かれながらも、自らの生き方を貫こうとする竜二の覚悟と葛藤を鮮烈に映し出した、ポスタービジュアルが完成した。
竜二の過去と現在に深く関わり、その運命を大きく動かす追加キャストが解禁された。竜二と同じ組に属する兄弟分・カズ役を演じるのは、唯一無二の存在感を放ち、俳優・アーティストとして幅広く活躍する三宅健。近年は映像作品で見せる繊細な演技も高く評価されている。竜二に転機をもたらし、その葛藤に深く関わっていく重要な役どころを演じる。竜二が属する組の幹部・新田役を務めるのは、数々の映画やドラマで主演を務め、重厚感あふれる演技で多彩な役柄を体現してきた実力派俳優・伊藤英明。竜二の実力を買う一方、粗暴かつ身勝手な振る舞いで周囲を翻弄する新田を、圧倒的な貫禄で演じている。
竜二にかつて傷を負わされ、深い因縁を抱く敵対組織の宮内役には、8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバーとして活躍するRYUKI。竜二に過去の因縁を突きつける存在を、鋭い眼光と迫力あふれる演技で体現している。RYUKIは映画初出演となり、本作で俳優デビューを果たす。竜二が属する組と敵対する組織の幹部・白井役を演じるのは、お笑い芸人として第一線で活躍する一方、俳優としても数々の映画やドラマで強烈な存在感を放ち、その演技が高く評価される千原ジュニア。竜二たちを取り巻く抗争の緊張を高め、物語に不穏な影を落とす。そして、三宅演じるカズの女・アケミを演じるのは、確かな演技力と気品あふれる存在感で、多くの作品を支えてきた実力派俳優・田中美里。薬物に溺れ、危うさをまといながら、男たちの人生を大きく狂わせていく女性を演じている。人気と実力を兼ね備えたキャスト陣が集結し、竜二を取り巻く愛と絆の物語を描き出す。
また、ムビチケ前売券の発売が決定。特典は、作品の世界観と登場人物たちの魅力を詰め込んだ全6種のオリジナルポストカード。好きな絵柄を1種選ぶことができる、ここでしか手に入らない限定アイテムで、数量限定となっている。（modelpress編集部）
『RYUJI 竜二』と向き合う中で、ずっと心に残っていたのは、「普通に生きたいのに、それが一番難しい」ということでした。人は幸せを願い、誰かを愛し、穏やかに生きたいと思いながらも、環境や過去、自分ではどうにもならない何かに押し流され、その想いから遠ざかってしまうことがあります。この作品に登場する人物たちも、決して特別な存在ではありません。それぞれが不器用なまま、自分なりの正しさや愛を信じて生きています。だからこそ、この物語はアウトローを描いた作品でありながら、私にはとても普遍的な人間の物語として映りました。その物語に誠実であることだけを大切に、今回この作品に参加させていただきました。
水田監督とまたご一緒できたことを光栄に思っています。そして主演の柳楽優弥さんは、役に真っ直ぐ向き合い、その場の空気を変える力を持った素晴らしい俳優です。柳楽さんが演じる新たな「竜二」を1人の俳優として心から楽しみにしています。僕もこの作品の世界の一員として、全力で向き合いました。ぜひ劇場でご覧ください。
宮内役を演じさせていただきました、MAZZELのRYUKIです！！夢の1つでもあったスクリーンデビューが叶って本当に嬉しいです！そしてなによりも豪華なキャストの方々とご一緒させていただき、自分にとって最高のデビュー作品になっていると思います！宮内の心の底から滲みでる悪をみなさんにも楽しんでいただきたいです！ぜひ劇場にお越しください！
1984年（昭和59年）から1990年（平成2年）にかけての、新宿・歌舞伎町。腕っぷしが強く、情に厚いヤクザ・竜二（柳楽）は、舎弟たちから慕われる男。愛するまり子（川栄）と出会い、息子が生まれ、守るべき家族を得たことを機に、裏社会から足を洗うことを決意する。カタギとなった竜二は、酒屋の配達員として懸命に働き始めるが、決して楽ではない。それでも、自ら望んで手に入れた、慎ましくも穏やかな暮らしのはずだった。しかし、薬物に溺れた兄弟分・カズ（三宅）、そして舎弟であり、竜二にとって“もう1つの家族”でもある直（萩原）とひろし（JUNON）との再会が、封印していた過去へと竜二を引き戻していく。
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【写真】BE:FIRST主題歌流れる名作映画リメイクの本予告
◆柳楽優弥主演「RYUJI 竜二」
1983年に公開され、時代を超えて熱狂的に語り継がれてきた、金子正次による伝説的映画『竜二』。その魂を受け継ぐ新たな作品、映画『RYUJI 竜二』（配給：カルチュア・パブリッシャーズ）が、主演に柳楽、監督に水田伸生を迎え、2026年10月30日（金）より全国公開する。
◆川栄李奈・萩原利久・JUNON、本予告でナレーション一部担当
解禁された本予告映像では、竜二が愛する“2つの家族”との絆と、逃れられない宿命が描かれる。「お前ら、ずっと一緒だ」舎弟の直とひろしを家族のように愛する一方、まり子と出会い、新たな家庭を築いていく竜二。ヤクザとして裏社会に身を置きながらも、大切な人たちと過ごす穏やかな日々が映し出される。しかし、「俺、辞めるわ、ヤクザ」と裏社会から離れることを決意した竜二を待っていたのは、過去が決して彼を手放してはくれないという現実。足を洗ったはずの竜二のもとへ再び裏社会の影が忍び寄り、抗争や因縁によって、家族との絆までもが大きく揺さぶられていく。「私は、ずっと竜ちゃんが好きだから」まり子の変わらぬ愛と、竜二を慕い続ける直とひろし。それぞれの想いが交錯するなか、すべてを背負った竜二が、最後に守ろうとしたものとは。
予告では、まり子役の川栄、直役の萩原、ひろし役のJUNONがナレーションの一部を担当。それぞれの想いを乗せた声が、竜二を取り巻く愛と葛藤をより鮮明に映し出し、物語をよりエモーショナルに彩る。愛する人のために生きようともがく1人の男の生き様を描いた、魂を揺さぶる本予告映像となっている。
◆BE:FIRST「RYUJI 竜二」主題歌担当
本予告で初解禁となる主題歌は、ひろし役のJUNONが所属するダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRSTの書き下ろし楽曲「It’s not a bad life」。圧倒的な歌唱力とダンススキルを武器に、世界で活躍の場を広げるBE:FIRSTが、本作の世界観に寄り添う新たな1曲を作り上げた。JUNONは作詞・作曲にも携わり、本作の物語と登場人物たちの想いを楽曲に刻み込んでいる。ヒップホップやR＆Bを感じさせるグルーヴと力強いボーカルが、竜二の生き様や感情を鮮烈に描き出し、物語をより一層ドラマチックに彩る。
あわせて解禁されたポスタービジュアルでは、繁華街に立ち鋭い眼差しで正面を見据える竜二の姿を大きくフィーチャー。そして竜二を囲むのは、家庭の温もりを感じさせる笑顔のまり子が配される一方、浮かない表情で遠くを見つめる直とひろしの姿が映し出されている。さらに、ビジュアルを縦に貫く大胆な「RYUJI」の文字とともに添えられたのは、「人情か。愛か。竜二は最後に誰を守るのか――。」というコピー。愛する妻との穏やかな暮らしと、裏社会に置いてきた2人の舎弟と、決して断ち切ることのできない過去との因縁。対照的な2つの世界に引き裂かれながらも、自らの生き方を貫こうとする竜二の覚悟と葛藤を鮮烈に映し出した、ポスタービジュアルが完成した。
◆三宅健・伊藤英明・RYUKIら、追加キャスト解禁
竜二の過去と現在に深く関わり、その運命を大きく動かす追加キャストが解禁された。竜二と同じ組に属する兄弟分・カズ役を演じるのは、唯一無二の存在感を放ち、俳優・アーティストとして幅広く活躍する三宅健。近年は映像作品で見せる繊細な演技も高く評価されている。竜二に転機をもたらし、その葛藤に深く関わっていく重要な役どころを演じる。竜二が属する組の幹部・新田役を務めるのは、数々の映画やドラマで主演を務め、重厚感あふれる演技で多彩な役柄を体現してきた実力派俳優・伊藤英明。竜二の実力を買う一方、粗暴かつ身勝手な振る舞いで周囲を翻弄する新田を、圧倒的な貫禄で演じている。
竜二にかつて傷を負わされ、深い因縁を抱く敵対組織の宮内役には、8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバーとして活躍するRYUKI。竜二に過去の因縁を突きつける存在を、鋭い眼光と迫力あふれる演技で体現している。RYUKIは映画初出演となり、本作で俳優デビューを果たす。竜二が属する組と敵対する組織の幹部・白井役を演じるのは、お笑い芸人として第一線で活躍する一方、俳優としても数々の映画やドラマで強烈な存在感を放ち、その演技が高く評価される千原ジュニア。竜二たちを取り巻く抗争の緊張を高め、物語に不穏な影を落とす。そして、三宅演じるカズの女・アケミを演じるのは、確かな演技力と気品あふれる存在感で、多くの作品を支えてきた実力派俳優・田中美里。薬物に溺れ、危うさをまといながら、男たちの人生を大きく狂わせていく女性を演じている。人気と実力を兼ね備えたキャスト陣が集結し、竜二を取り巻く愛と絆の物語を描き出す。
また、ムビチケ前売券の発売が決定。特典は、作品の世界観と登場人物たちの魅力を詰め込んだ全6種のオリジナルポストカード。好きな絵柄を1種選ぶことができる、ここでしか手に入らない限定アイテムで、数量限定となっている。（modelpress編集部）
◆三宅健／柴田一馬（カズ）役 コメント
『RYUJI 竜二』と向き合う中で、ずっと心に残っていたのは、「普通に生きたいのに、それが一番難しい」ということでした。人は幸せを願い、誰かを愛し、穏やかに生きたいと思いながらも、環境や過去、自分ではどうにもならない何かに押し流され、その想いから遠ざかってしまうことがあります。この作品に登場する人物たちも、決して特別な存在ではありません。それぞれが不器用なまま、自分なりの正しさや愛を信じて生きています。だからこそ、この物語はアウトローを描いた作品でありながら、私にはとても普遍的な人間の物語として映りました。その物語に誠実であることだけを大切に、今回この作品に参加させていただきました。
◆伊藤英明／新田役 コメント
水田監督とまたご一緒できたことを光栄に思っています。そして主演の柳楽優弥さんは、役に真っ直ぐ向き合い、その場の空気を変える力を持った素晴らしい俳優です。柳楽さんが演じる新たな「竜二」を1人の俳優として心から楽しみにしています。僕もこの作品の世界の一員として、全力で向き合いました。ぜひ劇場でご覧ください。
◆RYUKI／宮内役 コメント
宮内役を演じさせていただきました、MAZZELのRYUKIです！！夢の1つでもあったスクリーンデビューが叶って本当に嬉しいです！そしてなによりも豪華なキャストの方々とご一緒させていただき、自分にとって最高のデビュー作品になっていると思います！宮内の心の底から滲みでる悪をみなさんにも楽しんでいただきたいです！ぜひ劇場にお越しください！
◆ストーリー
1984年（昭和59年）から1990年（平成2年）にかけての、新宿・歌舞伎町。腕っぷしが強く、情に厚いヤクザ・竜二（柳楽）は、舎弟たちから慕われる男。愛するまり子（川栄）と出会い、息子が生まれ、守るべき家族を得たことを機に、裏社会から足を洗うことを決意する。カタギとなった竜二は、酒屋の配達員として懸命に働き始めるが、決して楽ではない。それでも、自ら望んで手に入れた、慎ましくも穏やかな暮らしのはずだった。しかし、薬物に溺れた兄弟分・カズ（三宅）、そして舎弟であり、竜二にとって“もう1つの家族”でもある直（萩原）とひろし（JUNON）との再会が、封印していた過去へと竜二を引き戻していく。
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