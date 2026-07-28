〈北朝鮮兵3万人がウクライナへ？〉もはや「ロシア防衛」は建前…プーチン・金正恩が越える”禁断の一線”

北朝鮮兵3万人が、新たにロシアへ送られるのか。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が受け入れ準備を進めていると明らかにした。もし部隊がウクライナ領内で戦うことになれば、「ロシア防衛」という派兵の建前は崩れ、北朝鮮は侵略戦争の当事者へと踏み込むことになる。ロ朝軍事同盟が迎える危険な転換点を読み解く。

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「北朝鮮の戦争への関与は一段階深まる」

北朝鮮軍が、ロシア領の防衛からウクライナへの侵攻へ踏み出そうとしているのか。

ウクライナのゼレンスキー大統領によれば、ロシア軍は３万人もの北朝鮮兵を受け入れようとしている。ウクライナ国防省の当局者は取材に対し、この部隊がウクライナ領内での戦闘に投入される可能性を指摘した。

「そうなれば、北朝鮮の戦争への関与は一段階深まる」

これまで北朝鮮兵が戦闘に加わったのは、ウクライナ軍が越境攻撃を仕掛けたロシア西部クルスク州に限定されていた。北朝鮮は、ロシアとの包括的戦略パートナーシップ条約に基づくロシア領の「解放」だとして派兵を正当化してきた。

しかし、ウクライナ軍によるクルスク州への大規模な越境作戦は事実上終わっている。新たに３万人もの北朝鮮兵を送り込むとすれば、何のためなのか。

ウクライナ当局者の見立てどおり、ウクライナ領内に投入されれば、北朝鮮軍の任務はロシア領の奪還支援から、ウクライナ侵攻への直接参加へと変質する。

規模以上に重大なのは、北朝鮮がこの一線を越え、他国を占領する侵略戦争の当事者になることだ。

６月から受け入れ準備、弾道ミサイル用の新たな発射装置を供与する動きも

ゼレンスキー大統領は７月25日の国民向け演説で、ロシア軍の北朝鮮兵受け入れの準備は６月からロシア南西部ボロネジ州で進められているとし、北朝鮮が弾道ミサイル用の新たな発射装置を供与する動きもあると指摘した。

ボロネジ州はウクライナ国境に近く、侵攻前からロシア軍の部隊集結に使われてきた重要拠点だ。北朝鮮兵がロシア極東ではなく、前線に近い同州で受け入れられるなら、長期間の基礎訓練ではなく、装備の受領や部隊編成を経て戦地へ送ることを想定している可能性がある。

もっとも、ゼレンスキー大統領は派遣が正式に決定したとは述べていない。

ドローン戦への対応不足が露呈した北朝鮮兵だが…

ウクライナ側も衛星画像や通信の傍受など、判断の根拠を公表していない。現段階では、ロシアが受け入れ準備を進めているとの情報をウクライナ情報機関が把握したという段階にとどまる。

「３万人」という数字は今回、突然浮上したわけではない。ウクライナ側は2025年夏の段階で、北朝鮮が２万５千～３万人を追加派遣する可能性があると分析していた。

今回新しいのは、ゼレンスキー氏が準備の開始時期を今年６月、場所をボロネジ州と具体的に示した点だ。

北朝鮮は2024年秋以降、約１万２千～１万５千人の兵士をロシアに送り出した。ロシア極東の演習場で訓練を受けた後、ウクライナ軍と交戦していたクルスク州での作戦に投入された。

初期の戦闘では、無人機が支配する現代戦への対応不足を露呈した。兵士が密集して平原を進み、砲撃や自爆型無人機の標的となった。兵士１人をおとりにして無人機を引きつけ、別の兵士が小銃で撃ち落とそうとする行動も確認された。

だが、大きな損害を出す一方で、北朝鮮軍は急速に戦い方を変えていった。

ウクライナ情報当局によると、大人数でまとまって進む戦術を改め、１～２人の小集団に分散して移動するようになった。無人機や電子戦装置の扱いも学習。ロシア軍が侵攻で蓄積した戦術を、実戦を通じて吸収していった。

言葉の壁があり、ロシア軍との複雑な連携には限界がある。それでも、指定された地点への突撃や占領地の保持では、損害を顧みず任務を遂行する能力を示したとされる。

北朝鮮が一時的な「助っ人」ではなく「人的供給源」に

北朝鮮軍にとって、クルスクでの戦闘は多大な犠牲を伴う実戦訓練でもあった。新たに派遣される部隊は、先行部隊が持ち帰った戦訓をあらかじめ共有した上で、戦場に送られる可能性がある。

３万人という兵力は、損耗した一部隊を補充する水準ではない。独自の指揮系統や後方支援部門を伴う複数師団規模の戦力となり得る。北朝鮮が一時的な「助っ人」ではなく、ロシアの戦争を継続的に支える人的供給源となる可能性を示す。

ロシア軍は、ウクライナ東部を中心に攻勢を続ける一方、膨大な死傷者を出している。プーチン政権は高額な契約金を用意して兵士を集めているが、攻勢を維持しながら損失を埋め続けるには、さらに大規模な人員確保が必要だ。

実戦経験に加え、ミサイルの運用データや軍事技術も朝鮮半島へ

国内では、新たな強制動員は政権の不安定化につながりかねない。その困難な政治的選択を避けたい時、北朝鮮兵は理想的な「ソリューション」となる。

北朝鮮兵を国境地帯や占領地域の警備に回せば、その分だけロシア兵を前線の攻撃部隊に振り向けられる。北朝鮮軍が直接ウクライナ領内で戦わなくても、ロシア軍の攻勢を間接的に支える効果は大きい。

もっとも、３万人を実際に運用するのは容易ではない。ロシアまで運ぶ輸送力に加え、装備、食料、宿舎、通訳、指揮系統を整えなければならない。ロシア軍との意思疎通や、北朝鮮軍独自の指揮命令系統をどこまで維持するかという問題もある。

３万人全員が一度に送られるとは限らない。数千人ずつ段階的に派遣され、訓練や部隊編成を経て各地へ振り分けられる可能性もある。

北朝鮮が得る利益は、ロシアから受け取る石油や食料、外貨だけではない。兵士が蓄積する実戦経験に加え、ミサイルの運用データや軍事技術も朝鮮半島へ「還流」する恐れがある。

北朝鮮が保有するミサイルの精度は飛躍的に向上

北朝鮮軍は、朝鮮戦争以来経験したことのない大規模な実戦を通じ、無人機、電子戦、砲兵、通信を組み合わせる現代戦を学んでいる。ロシア軍が実戦で培った戦術を身につけた兵士が帰国すれば、その知識は北朝鮮軍全体に広がる。

兵士だけでなく、兵器もウクライナで実戦経験を積んでいる。北朝鮮製の弾道ミサイルはロシア軍による攻撃に繰り返し使われてきた。飛行の安定性や命中精度、ウクライナの防空網による迎撃状況など、発射試験だけでは得られないデータが蓄積されている。

こうした実戦データを北朝鮮がミサイルの改良に役立てているのは確実だ。北朝鮮が保有するミサイルの精度は飛躍的に向上している。

北朝鮮兵３万人が本当にロシアへ向かうのか。さらに、その兵士たちがウクライナ領内に投入されるのか。現時点で断定するのは時期尚早だ。ウクライナ側による情報戦という側面も含め、慎重な検証が必要だ。

それでも、クルスク州で北朝鮮軍を必要とした当初の理由が失われた後も、大規模な受け入れ準備が進められているのなら、その任務が変わるとの見方には現実味がある。

ウクライナ国防省の当局者が語った「ロ朝の協力関係が一段階深まる」とは、単なる増員を意味しない。北朝鮮がロシア領の防衛という建前を離れ、他国を占領する侵略戦争に直接加わることを意味する。

ウクライナの戦場は今、欧州の安全保障だけでなく、東アジアの軍事バランスをも変えかねない北朝鮮軍の巨大な実験場になりつつある。日本にとっても対岸の火事ではない。

文／東銀座コンフィデンシャル 写真／shutterstock