『ゆるキャン△』作者・あfろ氏、体調不良 『mono』含め休載へ「同時連載における体調面での限界」
『ゆるキャン△』『mono』などで知られる漫画家・あfろ氏の体調不良を受け、『ゆるキャン△』と『mono』が休載することが28日、まんがタイムきらら編集部の公式Xにて発表された。
【画像】作者が体調不良！イラスト付き『ゆるキャン△』『mono』同時休載の全文
公式Xでは「いつも『mono』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。『mono』は作者体調不良のため、しばらくの間休載させていただきます」とし、「『ゆるキャン△』との同時連載における体調面での限界についてご相談いただき、協議の結果、『mono』はしばらくの間休載させていただいた方が良いと判断致しました。再開時期はまんがタイムきららキャラット誌上にてお知らせ致します」と経緯を説明した。
『ゆるキャン△』についても「また、現在COMIC FUZにて連載中の『ゆるキャン△』ですが、こちらは少しの間お休みさせて頂いたのち、再開予定となります。楽しみにしていただいていた読者の皆様には大変申し訳ございませんが、今後とも『mono』また、『ゆるキャン△』をよろしくお願いいたします』と伝えた。
『ゆるキャン△』は、キャンプの魅力とキャンプを満喫する主人公・志摩リンを含めた女子高生たちのゆるやかな日常を描いた作品。現在、『COMIC FUZ』にて連載中で、2018年にアニメ化されるとキャンプブームの火付け役となり、実写ドラマ化もされた。
『mono』は、芳文社『まんがタイムきららキャラット』にて連載中で、写真部と映像研究部が合体した「シネフォト部」に所属する女子高生たちの物語。360度パノラマカメラでの撮影や、凧にカメラを括り付けた疑似ドローンなどさまざまな技法を用いて、山梨県甲府市を中心とした景色や日常を切り取っていく。2025年にテレビアニメ化された。
【画像】作者が体調不良！イラスト付き『ゆるキャン△』『mono』同時休載の全文
公式Xでは「いつも『mono』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。『mono』は作者体調不良のため、しばらくの間休載させていただきます」とし、「『ゆるキャン△』との同時連載における体調面での限界についてご相談いただき、協議の結果、『mono』はしばらくの間休載させていただいた方が良いと判断致しました。再開時期はまんがタイムきららキャラット誌上にてお知らせ致します」と経緯を説明した。
『ゆるキャン△』は、キャンプの魅力とキャンプを満喫する主人公・志摩リンを含めた女子高生たちのゆるやかな日常を描いた作品。現在、『COMIC FUZ』にて連載中で、2018年にアニメ化されるとキャンプブームの火付け役となり、実写ドラマ化もされた。
『mono』は、芳文社『まんがタイムきららキャラット』にて連載中で、写真部と映像研究部が合体した「シネフォト部」に所属する女子高生たちの物語。360度パノラマカメラでの撮影や、凧にカメラを括り付けた疑似ドローンなどさまざまな技法を用いて、山梨県甲府市を中心とした景色や日常を切り取っていく。2025年にテレビアニメ化された。
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