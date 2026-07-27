堀田真由、体内時計が“倍遅く”自分でもびっくり「人よりマイペースなんだなと最近知りました（笑）」
俳優の堀田真由が27日、都内で行われた映画『私はあなたを知らない、』（8月28日公開）完成披露上映会に登壇。最近知ったという真実を明かした。
【集合ショット】坂口健太郎＆堀田真由ら豪華出演者が集結！
13年前の事件の真相を探っていくというストーリーにちなみ「最近知った真実」についてトークが展開すると、堀田は「体内時計が狂っている」と回答。出演した番組で、“1分”の体内時計を測るゲームをやったそうだが、まさかの“2分”だったことを告白。
周囲もざわつく中、堀田は「すごく自信があったんですけど、お風呂で数えるみたいに『いーち、にーい』と数えてしまっていて、人よりマイペースで生きてしまっているんだなと最近知りました（笑）」と苦笑い。
共に登壇していた坂口健太郎は、「良いことじゃない？ゆっくり時間を過ごせるってことなんじゃない？」とポジティブ変換。堀田は「ありがとうございます」と感謝していた。
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりに中野量太監督が完全オリジナル脚本を手がけた日仏共同製作のヒューマンサスペンス。
舞台あいさつには堀田、坂口のほか、早瀬憩、倉田瑛茉、原田美枝子、滝藤賢一、中野監督も登場した。
【集合ショット】坂口健太郎＆堀田真由ら豪華出演者が集結！
13年前の事件の真相を探っていくというストーリーにちなみ「最近知った真実」についてトークが展開すると、堀田は「体内時計が狂っている」と回答。出演した番組で、“1分”の体内時計を測るゲームをやったそうだが、まさかの“2分”だったことを告白。
共に登壇していた坂口健太郎は、「良いことじゃない？ゆっくり時間を過ごせるってことなんじゃない？」とポジティブ変換。堀田は「ありがとうございます」と感謝していた。
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりに中野量太監督が完全オリジナル脚本を手がけた日仏共同製作のヒューマンサスペンス。
舞台あいさつには堀田、坂口のほか、早瀬憩、倉田瑛茉、原田美枝子、滝藤賢一、中野監督も登場した。