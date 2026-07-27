70代に見えない！ 柏木由紀子、スタイリッシュなモノトーンコーデに反響
女優の柏木由紀子が27日までにInstagramを更新。モノトーンコーデのオフショットを披露すると、ファンから「素敵」「美しい」といった反響が集まった。
【写真】柏木由紀子78歳、涼やかなシアーコーデ
柏木が「シアーシャツコーデ」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、白のボトムスに黒Tシャツ、黒のシアーシャツをコーディネートした柏木が、愛犬とおでかけを楽しむ姿が収められている。
スタイリッシュなモノトーンコーデに、ファンからは「とても素敵です」「美しい」「由紀子さん美しい」「軽やかでいいですね」などの声が相次いでいる。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【写真】柏木由紀子78歳、涼やかなシアーコーデ
柏木が「シアーシャツコーデ」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、白のボトムスに黒Tシャツ、黒のシアーシャツをコーディネートした柏木が、愛犬とおでかけを楽しむ姿が収められている。
スタイリッシュなモノトーンコーデに、ファンからは「とても素敵です」「美しい」「由紀子さん美しい」「軽やかでいいですね」などの声が相次いでいる。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）