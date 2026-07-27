「東京コミコン2026」ニコラス・ケイジ＆ジャンカルロ・エスポジート来日決定

2026年12月11日（金）～13日（日）に千葉・幕張メッセで開催される「東京コミコン2026」の来日セレブ第1弾として、ニコラス・ケイジとジャンカルロ・エスポジートの参加が発表された。

東京コミコンは2016年の初開催から10周年。アニバーサリーイヤーの幕開けを飾る2人は、会期中にメインステージへの登壇をはじめ、写真撮影会やサイン会などに参加する予定だ。ケイジは2025年の「大阪コミコン」に続く日本のコミコン出演となるが、東京コミコンへの参加は今回が初。エスポジートは日本のコミコン初参加となる。

ケイジは、『コン・エアー』（1997）や『フェイス／オフ』（1997）、『60セカンズ』（2000）、『ナショナル・トレジャー』シリーズ、『ゴーストライダー』シリーズなどで知られる人気俳優。『リービング・ラスベガス』（1995）ではアカデミー賞主演男優賞に輝いた。

近年も『マッシブ・タレント』（2022）や『ドリーム・シナリオ』（2023）、『ロングレッグス』（2024）など、ジャンルを横断しながら唯一無二の存在感を発揮。現在はマーベル・コミックを原作とする主演ドラマ「スパイダー・ノワール」でも注目を集めている。2025年5月の大阪コミコンでは多くのファンを熱狂させたケイジが、ついに東京コミコンに初登場する。

エスポジートは、「ブレイキング・バッド」「ベター・コール・ソウル」のガス・フリング役で広く知られ、その冷静さと底知れない恐ろしさを兼ね備えた演技で高い評価を獲得。「マンダロリアン」シリーズではモフ・ギデオン役、「ザ・ボーイズ」ではスタン・エドガー役を演じている。

さらにマーベル・シネマティック・ユニバース作品『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』（2025）には、サイドワインダーことセス・ヴォルカー役で出演。人気シリーズに欠かせない名バイプレイヤーとして活躍を続けるエスポジートに、日本のファンが直接会える貴重な機会となりそうだ。

「東京コミコン2026」の数量限定3日間通し券「3DAYPASS」と前売1日入場券は、2026年7月27日（月）正午より販売開始。ケイジとエスポジートのサイン券・撮影券の販売情報、出演スケジュールなどは後日発表される。

東京コミコン2026 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2026（略称：東京コミコン2026） 会期 2026年12月11日（金）12日（土）13日（日） 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）・実際に映画で使用されたプロップ（小道具）や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 公式サイト