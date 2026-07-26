2026年はアン・ハサウェイの年 『プラダを着た悪魔2』と対照的な喪失と狂気に揺れる母親役を怪演
『プラダを着た悪魔2』の世界的大ヒットで、改めて注目を集めているアン・ハサウェイ。2026年は『Mother Mary（原題）』やクリストファー・ノーラン監督の『オデュッセイア』、J・J・エイブラムスが仕掛ける『オークストリートの異変』、『ヴェリティ／真実』といった話題作への出演が続き、まさに"アン・ハサウェイ イヤー"とも呼べる一年となっている。
【動画】映画『隣人たち』予告映像や関連動画
そんな中、日本で7月24日に公開されたのが、ジェシカ・チャステインと共演するサイコスリラー『隣人たち』だ。
本作は、“ベルギーのアカデミー賞”と呼ばれるマグリット賞で、作品賞、監督賞を含む史上最多9部門を受賞したベルギー映画『母親たち』（2018年）のハリウッドリメイク。アンとジェシカが、友情と疑念の狭間で狂気にのみ込まれていく隣人同士を演じる。2人の共演は、『インターステラー』（2014年）、『アルマゲドン・タイム ある日々の肖像』（2022年）に続いて3度目となる。
物語の舞台は、1960年代のアメリカ郊外。隣同士に暮らす親友のセリーヌ（アン）とアリス（ジェシカ）は、それぞれ同い年の息子を育てながら、裕福で幸せな日々を送っていた。
しかし、セリーヌの息子が不慮の事故で命を落としたことで、2人の関係は一変する。悲しみに暮れるセリーヌがアリスの息子テオへと心を寄せ始めたことから、アリスは「彼女は私の家族を奪おうとしているのではないか」と疑念を抱くように。やがて2人は、狂気と妄想の渦へとのみ込まれていく。
アン・ハサウェイは、『プラダを着た悪魔2』で見せた快活で洗練されたイメージとは対照的に、『隣人たち』で静かな緊張感をまとった繊細な演技を披露。新たな一面を印象づけている。
衣装も対照的だ。『プラダを着た悪魔2』では、最新トレンドにヴィンテージアイテムや小物を取り入れたスタイリングが話題を呼んだが、『隣人たち』では、1960年代のクラシカルで気品あふれるファッションを披露している。
例えば、セリーヌが身にまとうピンクのバースデードレスは、ジャクリーン・ケネディやオードリー・ヘップバーンらにも愛された伝説的デザイナーのコレクションから選ばれたもの。鮮やかな水色のワンピースに、マットホワイトのミニハンドバッグを合わせたエレガントな装いも印象的だ。
一方、ジェシカも、大ぶりの花柄をあしらったサンイエローの庭仕事用スタイルやホームパーティーで披露するドレスアップした姿など、ポップで鮮やかな衣装をまとって登場する。緊張感の高まる物語とは対照的に、色彩豊かな衣装と美術が画面を彩り、2人の女性が暮らす一見完璧な世界を作り上げている。
監督を務めたのは、『青いパパイヤの香り』（1993年）、『博士と彼女のセオリー』（2014年）など国際的な撮影監督として活躍するブノワ・ドゥローム。本作で長編映画監督デビューを果たし、撮影も自ら手がけた。
本作についてドゥローム監督は、「ニュージャージー郊外に暮らす2人の女性の物語」と紹介。「1960年代を舞台にしたスリラーで、あらゆる要素が重要なんです。構成も、細部の一つひとつにも意味があります」と作品へのこだわりを明かしている。
アンが演じたセリーヌについては、「大きな家に住み、すべてが清潔で完璧に見えます。彼女自身も完璧な人間のように見える。けれど、その裏には、まだ見えていない何かが隠されているかもしれません」と語る。
一方、ジェシカが演じるアリスについては、「どこか神経質なところがあり、彼女の内側からは不満や苛立ちが伝わってくる」と説明している。
そんな2人には、それぞれ息子がいること以外にも共通点があるという。「2人の夫はとても融通の利かない人物で、妻たちに多くを与えているとは言えないでしょう。彼女たちの生活は孤独で、単調な毎日です。そんな日々が永遠に続くと思いきや、ある日、事故が起きるのです」。
その事故をきっかけに、平穏だった日常が崩れ始めていくセリーヌとアリス。「アンもジェシカも母親でありながらこの役を演じることは、人として非常に難しかったと思います」と、その演技を高く評価している。
アンについては、「役についてたくさんのアイデアを持っていました。外見から所作に至る細部まで、綿密なビジョンを持っていた」と役作りへの姿勢を称賛。「彼女は私にとってどこか謎めいた存在でもありました。良い意味でつかみどころがなく、それがこの役にとって非常に興味深い要素になった」と、俳優としての魅力を語っている。
■ヒッチコック作品へのオマージュにも注目
本作を語るうえで欠かせないのが、ドゥローム監督が敬愛するアルフレッド・ヒッチコックへのオマージュだ。ドゥローム監督は「私はヒッチコックが大好きですし、今でも彼に立ち返ることには意味があると思っています」と語り、「ヒッチコックは形式や構造、映像表現や比喩など数多くの革新をもたらしました。今見ても驚くほど現代的で、多くの現代映画よりもモダンです」。
オープニングから、“ヒッチコック的スリラー”へのオマージュが象徴的に盛り込まれている。
舞台はセリーヌのために開かれたサプライズバースデーパーティー。美しい料理が並ぶテーブル、緑豊かな庭、優しい夫、そして愛らしい子どもたちに囲まれ、隣人であり親友でもあるセリーヌとアリスは幸せそうにほほ笑む。誰もがうらやむような完璧な光景だが、その幸福な日常が強調されるほど、この先に待ち受ける悲劇が鮮烈に浮かび上がる。
また、ジェシカ演じるアリスのブロンドヘアも、“ヒッチコック的スリラー”を象徴する要素の一つだ。
ヒッチコックは、“ブロンドのヒロイン”を好み、時には出演女優を染髪させてまで理想を追求した。本作では、ジェシカが赤褐色のヘアカラーをブロンドにチェンジ。アン演じるセリーヌの艶やかなブルネットが並ぶことで、2人の鮮やかなコントラストが生まれている。それは単なる外見上の違いではなく、やがて崩れていく友情や、交錯する感情そのものを象徴しているという。
ドゥローム監督は、「物語は郊外の日常ドラマから、まさにヒッチコック的なスリラーへと移行します」とコメント。「いま映画をつくるうえでも、物事に二重の意味を持たせたり、曖昧さを残したりすることは重要です。誰が善人で誰が悪人なのか、簡単には分からない――そんな作品にしたかった」と語っている。
最後に観客へ向けて、「もちろん、恐怖や衝撃、驚きを感じてほしい。ですが同時に、『もし自分の身に起きたら、自分はどうするだろう』ということも考えてほしいですね」と呼びかけている。
【動画】映画『隣人たち』予告映像や関連動画
そんな中、日本で7月24日に公開されたのが、ジェシカ・チャステインと共演するサイコスリラー『隣人たち』だ。
物語の舞台は、1960年代のアメリカ郊外。隣同士に暮らす親友のセリーヌ（アン）とアリス（ジェシカ）は、それぞれ同い年の息子を育てながら、裕福で幸せな日々を送っていた。
しかし、セリーヌの息子が不慮の事故で命を落としたことで、2人の関係は一変する。悲しみに暮れるセリーヌがアリスの息子テオへと心を寄せ始めたことから、アリスは「彼女は私の家族を奪おうとしているのではないか」と疑念を抱くように。やがて2人は、狂気と妄想の渦へとのみ込まれていく。
アン・ハサウェイは、『プラダを着た悪魔2』で見せた快活で洗練されたイメージとは対照的に、『隣人たち』で静かな緊張感をまとった繊細な演技を披露。新たな一面を印象づけている。
衣装も対照的だ。『プラダを着た悪魔2』では、最新トレンドにヴィンテージアイテムや小物を取り入れたスタイリングが話題を呼んだが、『隣人たち』では、1960年代のクラシカルで気品あふれるファッションを披露している。
例えば、セリーヌが身にまとうピンクのバースデードレスは、ジャクリーン・ケネディやオードリー・ヘップバーンらにも愛された伝説的デザイナーのコレクションから選ばれたもの。鮮やかな水色のワンピースに、マットホワイトのミニハンドバッグを合わせたエレガントな装いも印象的だ。
一方、ジェシカも、大ぶりの花柄をあしらったサンイエローの庭仕事用スタイルやホームパーティーで披露するドレスアップした姿など、ポップで鮮やかな衣装をまとって登場する。緊張感の高まる物語とは対照的に、色彩豊かな衣装と美術が画面を彩り、2人の女性が暮らす一見完璧な世界を作り上げている。
監督を務めたのは、『青いパパイヤの香り』（1993年）、『博士と彼女のセオリー』（2014年）など国際的な撮影監督として活躍するブノワ・ドゥローム。本作で長編映画監督デビューを果たし、撮影も自ら手がけた。
本作についてドゥローム監督は、「ニュージャージー郊外に暮らす2人の女性の物語」と紹介。「1960年代を舞台にしたスリラーで、あらゆる要素が重要なんです。構成も、細部の一つひとつにも意味があります」と作品へのこだわりを明かしている。
アンが演じたセリーヌについては、「大きな家に住み、すべてが清潔で完璧に見えます。彼女自身も完璧な人間のように見える。けれど、その裏には、まだ見えていない何かが隠されているかもしれません」と語る。
一方、ジェシカが演じるアリスについては、「どこか神経質なところがあり、彼女の内側からは不満や苛立ちが伝わってくる」と説明している。
そんな2人には、それぞれ息子がいること以外にも共通点があるという。「2人の夫はとても融通の利かない人物で、妻たちに多くを与えているとは言えないでしょう。彼女たちの生活は孤独で、単調な毎日です。そんな日々が永遠に続くと思いきや、ある日、事故が起きるのです」。
その事故をきっかけに、平穏だった日常が崩れ始めていくセリーヌとアリス。「アンもジェシカも母親でありながらこの役を演じることは、人として非常に難しかったと思います」と、その演技を高く評価している。
アンについては、「役についてたくさんのアイデアを持っていました。外見から所作に至る細部まで、綿密なビジョンを持っていた」と役作りへの姿勢を称賛。「彼女は私にとってどこか謎めいた存在でもありました。良い意味でつかみどころがなく、それがこの役にとって非常に興味深い要素になった」と、俳優としての魅力を語っている。
■ヒッチコック作品へのオマージュにも注目
本作を語るうえで欠かせないのが、ドゥローム監督が敬愛するアルフレッド・ヒッチコックへのオマージュだ。ドゥローム監督は「私はヒッチコックが大好きですし、今でも彼に立ち返ることには意味があると思っています」と語り、「ヒッチコックは形式や構造、映像表現や比喩など数多くの革新をもたらしました。今見ても驚くほど現代的で、多くの現代映画よりもモダンです」。
オープニングから、“ヒッチコック的スリラー”へのオマージュが象徴的に盛り込まれている。
舞台はセリーヌのために開かれたサプライズバースデーパーティー。美しい料理が並ぶテーブル、緑豊かな庭、優しい夫、そして愛らしい子どもたちに囲まれ、隣人であり親友でもあるセリーヌとアリスは幸せそうにほほ笑む。誰もがうらやむような完璧な光景だが、その幸福な日常が強調されるほど、この先に待ち受ける悲劇が鮮烈に浮かび上がる。
また、ジェシカ演じるアリスのブロンドヘアも、“ヒッチコック的スリラー”を象徴する要素の一つだ。
ヒッチコックは、“ブロンドのヒロイン”を好み、時には出演女優を染髪させてまで理想を追求した。本作では、ジェシカが赤褐色のヘアカラーをブロンドにチェンジ。アン演じるセリーヌの艶やかなブルネットが並ぶことで、2人の鮮やかなコントラストが生まれている。それは単なる外見上の違いではなく、やがて崩れていく友情や、交錯する感情そのものを象徴しているという。
ドゥローム監督は、「物語は郊外の日常ドラマから、まさにヒッチコック的なスリラーへと移行します」とコメント。「いま映画をつくるうえでも、物事に二重の意味を持たせたり、曖昧さを残したりすることは重要です。誰が善人で誰が悪人なのか、簡単には分からない――そんな作品にしたかった」と語っている。
最後に観客へ向けて、「もちろん、恐怖や衝撃、驚きを感じてほしい。ですが同時に、『もし自分の身に起きたら、自分はどうするだろう』ということも考えてほしいですね」と呼びかけている。