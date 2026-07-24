アニメ『アン・シャーリー』10月4日より放送 不朽の名作『赤毛のアン』の世界を色鮮やかに描く
世界中で愛される不朽の名作『赤毛のアン』を原作とするテレビアニメ『アン・シャーリー』が、10月4日よりフジテレビで放送されることが決定した。
【写真】1930年代に公開された『赤毛のアン』フォトギャラリー
原作は、世界中で愛されているモンゴメリ著、村岡花子訳の『赤毛のアン』シリーズ（新潮文庫刊）。日本でも1952年に翻訳版が出版されて以来、70年以上にわたって愛されてきた不朽の名作だ。カナダの美しい小島、プリンス・エドワード島を舞台に、孤児として年老いた兄妹に引き取られた主人公アン・シャーリー（CV：井上ほの花）の成長を描く。
アンの豊かな想像力と美しい心が周囲の人々の心を動かしていくさまや、ライバルのギルバート・ブライス（CV：宮瀬尚也）、生涯の親友となるダイアナ・バーリー（CV：宮本侑芽）との出会い、そして彼女たちが暮らすアヴォンリー村の雄大な自然を、色鮮やかなアニメーションで描写。全24話を通して、アンの成長をテンポよく紡いでいく。
アニメーション制作は、高いクオリティを誇るアンサー・スタジオが手がけた。プリンス・エドワード島で、アンやダイアナたちが美しい自然と共生し、生き生きと躍動する姿を魅力的に描き出している。その高い芸術性が評価され、本作はアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティション「TV Films部門」に選出・正式出品された。
アニメ『アン・シャーリー』は、フジテレビにて10月4日より毎週日曜5時10分放送（関東ローカル、全24話）。
【写真】1930年代に公開された『赤毛のアン』フォトギャラリー
原作は、世界中で愛されているモンゴメリ著、村岡花子訳の『赤毛のアン』シリーズ（新潮文庫刊）。日本でも1952年に翻訳版が出版されて以来、70年以上にわたって愛されてきた不朽の名作だ。カナダの美しい小島、プリンス・エドワード島を舞台に、孤児として年老いた兄妹に引き取られた主人公アン・シャーリー（CV：井上ほの花）の成長を描く。
アニメーション制作は、高いクオリティを誇るアンサー・スタジオが手がけた。プリンス・エドワード島で、アンやダイアナたちが美しい自然と共生し、生き生きと躍動する姿を魅力的に描き出している。その高い芸術性が評価され、本作はアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティション「TV Films部門」に選出・正式出品された。
アニメ『アン・シャーリー』は、フジテレビにて10月4日より毎週日曜5時10分放送（関東ローカル、全24話）。