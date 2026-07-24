離婚伝説、趣里主演ドラマ『大空港～GATE24～』主題歌「大空港」MVプレミア公開決定！直前には生配信を実施

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離婚伝説が、7月24日にリリースした新曲「大空港」のMVを同日21時に公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開することが決定した。

■公式SNSではシャワー音だけが響くリーク動画を公開

7月23日から放送がスタートしたテレビ朝日系木曜ドラマ『大空港～GATE24～』の主題歌として書き下ろされた、離婚伝説の最新曲「大空港」。夏の気配に触れるたびにフラッシュバックする出会いと別れを過去の記憶にするのではなく、未来を照らす光として抱き続ける気持ちを綴った、聴く人の内側にある感情と時間の変化を丁寧かつ繊細に描いた楽曲となっている。MVでは、離婚伝説の活動当初からクリエイティブを共にしている映像制作チーム・stacksのオカダワタルがディレクターを務めた。

離婚伝説の公式SNSからは、MV公開日時が記載されたシャワー音だけが響くリーク動画が公開されていた。今回あらたに公開されたサムネイル画像（メイン写真）に映るのは、どこか寂し気な表情でひとり佇む松田歩（Vo）。松田がひとりで映るサムネイルは、MV「スパンコールの女」以来約3年ぶりだ。果たして、どのような映像作品に仕上がっているのか？

また、7月24日20時頃からは、離婚伝説のふたりが出演するMV公開直前のYouTube Liveの生配信も決定している。

■リリース情報

2026.07.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「大空港」

