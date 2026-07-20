7月20日は「海の日」ですが、現在、海水浴客の数が大きく減少し、『海離れ』が進んでいます。日本の夏の定番スポット離れの理由を探りました。

【写真を見る】ビーチがパラソルだらけ！海水浴客で混雑する1985年の神奈川・三浦海岸

“海離れ” 海水浴客 40年で9割減

井上貴博キャスター:

日本生産性本部の「レジャー白書」によると、2024年の海水浴客は約440万人で、ピークだった1985年の約3790万人から9割も減少しました。



さらに、「この1年間で1度も海を訪れていない」人は、2024年は52%で、5年前と比べると、1.6倍にも増えているということです。（日本財団 2024年5月調査）

海に行かない人、行った人にそれぞれ理由を聞くと、様々な意見がありました。



【海に行かない理由】

1位:家から遠い（28%）

2位:海に行く発想がない（24%）

3位:時間がない（17%）

4位:日焼けしたくない（16%）

5位:疲れる（12%）



【海に行った理由】

1位:リラックスするため（24%）

2位:ドライブ（21%）

3位:海辺でのんびり（20%）

4位:海の景色をみるため（19%）

5位:海鮮料理を食べるため（14%）

（日本財団「海と日本人に関する意識調査 2024年」より）

“海離れ”が進むなか、海水浴客が増えているビーチもあります。



神奈川県鎌倉市にある「由比ガ浜海水浴場」。

鎌倉市文化観光部観光課によると、2025年の海水浴客は約34万人で、前年の約20万人から約1.7倍に増えているということです。



由比ガ浜海水浴場は、▼昼間だけではなく、夜の海の家を営業（午後8時半まで入店可能）したり、▼サンセットライブなどのイベントを開催したことが集客につながったとみられます。

GPS機能搭載のライフジャケット貸出も

各地の海水浴場では、様々な工夫が行われています。



▼片瀬東浜海水浴場（神奈川・藤沢市）

GPS機能を搭載したライフジャケットを無料貸出（50着用意・子ども用もあり）



▼サザンビーチちがさき（神奈川・茅ヶ崎市）

・バリアフリーマットの設置

（車いすやベビーカーの移動が可能に）

・水陸両用車いすを無料貸出

健康的な象徴 “日焼けブーム” いまは?

海といえば「日焼け」という時代がありました。



トレンドに詳しい、芝浦工業大学デザイン工学部の原田曜平教授は、バブル景気に沸いていた1980年代について、▼リゾート人気、▼アウトドアブーム、▼日焼けマシーンなどが流行したことにより、日焼け=「健康的」「リッチ」の象徴だったからではないかと分析しています。



しかし1992年、WHOが皮膚がんなど太陽光の健康リスクを公表したことで、日焼けの価値観に変化が起きました。

1980年代まで母子健康手帳に記載されていた「外気浴や日光浴をしていますか」という表記が、2000年代になると、「外気浴をしていますか」となり、「日光浴」という表記がなくなったのです。



このような背景から、「海水浴」が遠いものになってしまったのかもしれません。