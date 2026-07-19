北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性・Xさん（当時20）が男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪に問われている、川口侑斗被告（当時18）と少年A（当時17）の裁判員裁判が7月13日から、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれている。

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この事件をめぐっては、すでに共犯として川村葉音被告（21）に懲役30年、瀧澤海裕被告（当時18）に懲役20年、少年B（当時16）には懲役9年〜13年の不定期刑が言い渡されている。瀧澤被告と少年Bは判決が確定。川村被告に関しては、本人と検察両サイドが判決が不服として控訴しており、異例の展開をみせている。

主犯格とされる川口被告の7月14日の第2回公判では、懲役30年の判決を受け控訴中の川村被告が、証人として証言台席に座った。検察からの質問では川口被告の残虐行為が明らかになったが、弁護側からの質問になると内容は一変した--裁判を傍聴したライターの学生傍聴人氏がレポートする。【全3回の第2回。第1回から読む】

「草濡れてたんじゃね」

事件の発端は、Xさんと八木原亜麻被告（21）の間の交際トラブルだった。八木原被告から相談を受けた川村被告が、川口被告を含む共犯男性4人を誘い、2人と合流してXさんに暴行を加えている。

以下は川村被告が尋問に証言した内容であるが、留意点として川口被告は翌15日、第3回公判で被告人質問を受けており、その内容に川村被告の証言と食い違う部分が一部ある。あくまでも川村被告の主張としてお読みいただきたい。

検察官からの尋問で、犯行中の川口被告の蛮行を明らかにした川村被告。犯行後の川口被告の悪質さも立証しようとしたのだろう。検察側は、犯行後の八木原被告を除く5人でのグループ通話の内容を問うた。

川村被告の証言によれば、Xさんの死亡がニュースで報じられた後にも、Xさんの遺体発見場所が最後に見た地点と変わっているとして、川口被告らは嘲笑っていたという。

「Aさんが『草濡れてたんじゃね。だから冷たくてズレたんじゃね』と言っていて、川口さんが笑っていました。亡くなっているのに、よく余裕でいれるなと思いました」

最後に検察側は、川村被告の目撃の限りで、川口被告と少年Aの暴行の回数を尋ねた。すると、声を震わせながら回想した。

「全員の暴行を合わせて100回以上あったと思います。私の記憶で川口さんは50から60回。Aさんは60から70回です」

共犯者といえども第三証言によって、川口被告と少年Aの犯行の悪質さが際立った。

次いで、川口被告の弁護側が川村被告に尋問を始めた。

「中心人物的存在」

弁護側から尋問がはじまった──。証言台に立つ川村被告は、共犯少年らよりも年上。それでも川口被告とは圧倒的な力関係があったと主張する。

「私の中では、言い方は難しいんですけど、リーダー的な人で『どこに行くぞ』とか行先を決める人で中心人物的存在です」

「中心的人物」を証明するかのように、具体的なエピソードも語った。

「川口さんと遊んだ時ってたまにA（ラーメンチェーン店の名前）に行っていたんですけど、個人的に匂いとかが苦手で行きたくなかったんですが、やっぱり川口さんが『A行くぞ』と言って、断れないというようなことです」

中心的存在だった川口被告の第一暴行に「突然暴行がはじまってどうしていいかわかりませんでした」と、川村被告は振り返る。というのも、川村被告は一貫してこんな暴論ともとれる発言をしていた。

「話し合いとかで、とりま（八木原被告に対してXさんに）謝らせればそれで解決かなと思っていました」

川村被告は"話し合い"の平和的解決を図ろうとしていたと主張するのだ。だが、その言葉と裏腹に、川村被告も第一暴行に加勢している。

「（八木原被告は）笑って見ていたり、私に対して『止める気ない』と言っていました。川口さんが一番最初にお腹のあたりに蹴りを入れたときに言っていました」

川村被告の証言によると、川口被告の暴行を肯定するかのように、Xさんの交際相手だった八木原被告は「もっとやって」と指示したという。

「八木原被告が『もういい』って言ったら…」

「あくまで八木原被告の指示」──。弁護側は、少しでも川口被告の主導的関与を和らげるための証言を、様々な方向から引き出していた。

川口被告の弁護人「暴行のタイミングで川口くんが3回くらい八木原さんに『もうやめね』と言った？」

川村被告「そうです。私の記憶だと録音には入っていないんですけど、第一暴行が終わったころに川口くんが『もういいべ』と八木原さんに言ってましたが『つづけて』と言われていました」

川口被告の弁護人「具体的には？」

川村被告「第三暴行がはじまって10分くらいしたころ、川口さんが私のところに来て、『まだやるの』と言ってきました。私が八木原さんに『許す気ないの？」と聞いたら、『まだ。もっとやって。許す気ないし』と言っていたので川口くんも聞いていました。暴行がつづきました」

川口被告の弁護人「八木原さんが『もういい』と言っていたら川口くんは暴行をやめていたと思いますか？」

川村被告「『もういい』って言っていたら川口さんもやめていたと思います」（はっきりした口調）

さらに、弁護人は最後に問うた。

川口被告の弁護人「何度も八木原さんに川口くんは『これでいいんじゃないの』と言っていた。共犯者の中で、何度も暴行を止めようとしたのは川口くんだけじゃないですか？」

川村被告「……そうです」

主犯格とされる中で、川口被告が暴行を止めにかかっていた。この川村被告の証言に、左陪席裁判官は確認するように「川口くんを怖いと思ったエピソードは？」と質問。川村被告は一瞬考え込む動作をすると、このように述べた。

「事件前の話なんですけど、川口さんが1回、私とAさんとBさんと川口さんと中学2年生の男の子で遊んだときに、中学2年生の男の子が『帰りたい』と言ったら、『雰囲気壊した』と言って川口さんが車から降ろして言葉で圧をかけていて、怖いなと思っていました」

「やっぱり事件と向き合いたいという気持ちがあったので話しました」──法廷で証人尋問に応じた理由を震える声で述べた川村被告。生々しい被告らのやり取りが明らかになっても、未だ裁判員らには疑問が残ったような表情だった。

翌7月15日の第3回公判では、川口被告が被告人質問を受けた。川口被告は「川村・八木原両被告から指示を受け暴行した」と主張し、川村被告の証言との齟齬を起こすことになる--。

（了。第1回から読む）

取材・文／学生傍聴人（ライター）