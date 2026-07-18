『スパイダーマン』最新作、くじが8・7発売 ラスト賞に超迫力の“スパイダーマン対ハルク”フィギュア
A賞はスパイダーマンのスイングポーズフィギュア
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（31日公開）を記念した、Happyくじ／MARVEL『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が8月7日よりファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イトーヨーカドー、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで発売される。
【写真】迫力すごい！ハルクと戦うスパイダーマンのフィギュア（ラスト賞）
スパイダーマンの代名詞であるスイングポーズを模ったA賞「スパイダーマン スイングスタチュー」や、本映画の注目ポイントの1つでもあるハルクとの戦いを表現したLast賞「スパイダーマン・ハルクジオラマスタチュー」は、ファン必見の迫力満点のアイテムとなっている。
また、“親愛なる隣人”であるスパイダーマンがいつもそばで守ってくれているかのようなバックプリントがかわいいB賞「Tシャツ」をはじめ、スパイダーマンのウェブ・シューター（蜘蛛の巣）をイメージしたメッシュ素材が涼しげなD賞「トートバッグ」など、スパイダーマンを身近に感じながら普段使いできるアイテムも盛りだくさん。
その他にも、スパイダーマンが飛び出してくるようなデザインのC賞「フィギュアカードホルダー」や、充電ケーブルやイヤホンをまとめてくれるラバーバンドなど、普段の生活をスパイダーマンが助けてくれるH賞「ラバーコレクション」といった、ファン心をくすぐる映画の世界観が楽しめるグッズが多くラインアップしている。
■商品一覧
・A賞：スパイダーマンスイングスタチュー【全1種】
サイズ：全高（約）29センチ
・B賞：Tシャツ【全1種】
サイズ：フリー
・C賞：フィギュアカードホルダー【全2種】
サイズ：全長（約）16センチ以内
・D賞：メッシュトートバッグ【全2種】
サイズ：（約）W35センチ×H36センチ
・E賞：マグネットアクリルスタンド【全6種】
サイズ：（約）W6センチ×H10.3センチ
・F賞：メタリックキーホルダー【全6種】
サイズ：（約）W6.8センチ×H8.4センチ
・G賞：ポスター【全9種】
サイズ：（約）A2
・H賞：ラバーコレクション【全5種】
サイズ（ラバーコースター）：（約）直径9.8センチ
サイズ（ケーブルバンド）：（約）W14センチ×H3.5センチ
・I賞カードセット【全8種】
サイズ：（約）W8.4×H10センチ
・Last賞：スパイダーマン・ハルク ジオラマスタチュー【全1種】
サイズ（約）：全長34センチ、全高23センチ
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（31日公開）を記念した、Happyくじ／MARVEL『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が8月7日よりファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イトーヨーカドー、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで発売される。
【写真】迫力すごい！ハルクと戦うスパイダーマンのフィギュア（ラスト賞）
スパイダーマンの代名詞であるスイングポーズを模ったA賞「スパイダーマン スイングスタチュー」や、本映画の注目ポイントの1つでもあるハルクとの戦いを表現したLast賞「スパイダーマン・ハルクジオラマスタチュー」は、ファン必見の迫力満点のアイテムとなっている。
その他にも、スパイダーマンが飛び出してくるようなデザインのC賞「フィギュアカードホルダー」や、充電ケーブルやイヤホンをまとめてくれるラバーバンドなど、普段の生活をスパイダーマンが助けてくれるH賞「ラバーコレクション」といった、ファン心をくすぐる映画の世界観が楽しめるグッズが多くラインアップしている。
■商品一覧
・A賞：スパイダーマンスイングスタチュー【全1種】
サイズ：全高（約）29センチ
・B賞：Tシャツ【全1種】
サイズ：フリー
・C賞：フィギュアカードホルダー【全2種】
サイズ：全長（約）16センチ以内
・D賞：メッシュトートバッグ【全2種】
サイズ：（約）W35センチ×H36センチ
・E賞：マグネットアクリルスタンド【全6種】
サイズ：（約）W6センチ×H10.3センチ
・F賞：メタリックキーホルダー【全6種】
サイズ：（約）W6.8センチ×H8.4センチ
・G賞：ポスター【全9種】
サイズ：（約）A2
・H賞：ラバーコレクション【全5種】
サイズ（ラバーコースター）：（約）直径9.8センチ
サイズ（ケーブルバンド）：（約）W14センチ×H3.5センチ
・I賞カードセット【全8種】
サイズ：（約）W8.4×H10センチ
・Last賞：スパイダーマン・ハルク ジオラマスタチュー【全1種】
サイズ（約）：全長34センチ、全高23センチ