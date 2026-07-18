ピアニスト渋谷毅さん死去、86歳 『おかあさんといっしょ』「あ・い・うー」「ちょんまげマーチ」を作曲
ピアニストの渋谷毅さんが16日、死去した。86歳だった。公式SNSが17日、伝えた。
【写真】6月には…元気にピアノを演奏する渋谷毅さん
投稿では「ピアニスト渋谷毅は病気療養中でございましたが、2026年7月16日ご家族に見守られるなか静かに逝去いたしました。享年86歳でした」と伝えた。「これまで渋谷毅と共演してくださったミュージシャンのみなさま、応援してくださったファンのみなさま、そして関係者のみなさまに心より感謝申し上げます」と結んだ。
渋谷さんは1939年11月3日生まれ。東京藝術大音楽学部中退。NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』の「こんなこいるかな」「あ・い・うー」「ちょんまげマーチ」などを作曲した。
【写真】6月には…元気にピアノを演奏する渋谷毅さん
投稿では「ピアニスト渋谷毅は病気療養中でございましたが、2026年7月16日ご家族に見守られるなか静かに逝去いたしました。享年86歳でした」と伝えた。「これまで渋谷毅と共演してくださったミュージシャンのみなさま、応援してくださったファンのみなさま、そして関係者のみなさまに心より感謝申し上げます」と結んだ。
渋谷さんは1939年11月3日生まれ。東京藝術大音楽学部中退。NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』の「こんなこいるかな」「あ・い・うー」「ちょんまげマーチ」などを作曲した。