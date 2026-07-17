【責任逃れか】「俺はトドメをさしていない」江別・集団暴行事件の主犯格が放った呆れた主張が許せない

「受講すれば再犯の可能性がゼロになる制度ではない」元刑事が斬る性犯罪者プログラムの罠

元刑事が解説する「特捜部の闇」。恫喝検事を不起訴にした検察と、史上初「付審判」で問われる組織体質