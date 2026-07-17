【千葉県柏市】柏たなか病院での点滴排泄物混入事件。スマホに残された「便 注入 死ぬか」の検索履歴
治安戦略アナリストの小比類巻文隆が、YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」にて、「【衝撃】千葉県柏市「便注入、４ぬか？」看護師が点滴に排泄物混入、多臓器不全に：元刑事が解説」と題した動画を公開した。千葉県柏市の病院で発生した、現役看護師による点滴への排泄物混入事件について、元刑事の専門的な視点から事件の全容と今後の法的展開を詳しく解説している。
事件は、千葉県柏市の「柏たなか病院」で発生した。当時夜勤リーダーを務めていた古川美由紀容疑者が、担当外の患者である會田英治さんの点滴延長チューブに排泄物を混入し、敗血症による多臓器不全で死亡させたとして殺人容疑で逮捕された。防犯カメラには、古川容疑者が會田さんの病室に約1分間出入りする様子が記録されていた。その後、被害者が苦しみを訴え、異変に気づいた看護師長が異様に変色したチューブを交換して保管したが、古川容疑者が別のチューブとすり替えて証拠隠滅を図ったという。
さらに、古川容疑者のスマートフォンからは「便 注入 死ぬか」といった検索履歴が見つかっている。また、混入された排泄物は古川容疑者自身のものではなく、他の入院患者のものを病院内の保管場所から持ち出したとみられている。小比類巻は、排泄物に含まれる大腸菌などの細菌が静脈を通じて直接血液中に流れ込むことで、全身に感染が広がり多臓器不全を引き起こしたメカニズムを解説。被害者はもともと尿路感染症を患っていたため、今後の刑事裁判では「排泄物混入と死亡との因果関係が重要になってくる」と指摘した。
小比類巻は、事前の検索履歴や証拠隠滅の工作、他人の排泄物を準備していた点などから、「殺意と計画性を示す極めて強い証拠になり得る」と分析。被害者が死亡する危険を認識しながら犯行に及ぶ「未必の故意」があったと強調している。動機については、患者への個人的な恨みだけでなく、「生命を操作する支配欲」や「実験的な関心」の可能性も示唆した。容疑者は現在否認しているものの、抵抗できない患者に対する医療従事者の悪質な犯行に対し、今後の取り調べで真相が解明されることが待たれる。
事件は、千葉県柏市の「柏たなか病院」で発生した。当時夜勤リーダーを務めていた古川美由紀容疑者が、担当外の患者である會田英治さんの点滴延長チューブに排泄物を混入し、敗血症による多臓器不全で死亡させたとして殺人容疑で逮捕された。防犯カメラには、古川容疑者が會田さんの病室に約1分間出入りする様子が記録されていた。その後、被害者が苦しみを訴え、異変に気づいた看護師長が異様に変色したチューブを交換して保管したが、古川容疑者が別のチューブとすり替えて証拠隠滅を図ったという。
さらに、古川容疑者のスマートフォンからは「便 注入 死ぬか」といった検索履歴が見つかっている。また、混入された排泄物は古川容疑者自身のものではなく、他の入院患者のものを病院内の保管場所から持ち出したとみられている。小比類巻は、排泄物に含まれる大腸菌などの細菌が静脈を通じて直接血液中に流れ込むことで、全身に感染が広がり多臓器不全を引き起こしたメカニズムを解説。被害者はもともと尿路感染症を患っていたため、今後の刑事裁判では「排泄物混入と死亡との因果関係が重要になってくる」と指摘した。
小比類巻は、事前の検索履歴や証拠隠滅の工作、他人の排泄物を準備していた点などから、「殺意と計画性を示す極めて強い証拠になり得る」と分析。被害者が死亡する危険を認識しながら犯行に及ぶ「未必の故意」があったと強調している。動機については、患者への個人的な恨みだけでなく、「生命を操作する支配欲」や「実験的な関心」の可能性も示唆した。容疑者は現在否認しているものの、抵抗できない患者に対する医療従事者の悪質な犯行に対し、今後の取り調べで真相が解明されることが待たれる。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。