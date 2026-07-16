“3児の母”井上晴美、ヘルシー美ボディ惜しげなく披露するグラビア！ 来月27年ぶり写真集2冊同時リリース
女優・タレントの井上晴美が16日発売の「FRIDAY」（講談社）でが”ラストグラビア”を披露する。
【写真】大人の魅力さく裂 3児の母・井上晴美ラスト写真集の書影
洗練された大人の余裕を感じる写真の数々は、まさにキャリアの集大成。同性すらも釘付けにする、ヘルシーでかっこいい”井上晴美ボディ”の真骨頂が満載のグラビアとなっている。
来月8月7日には自身初となるデジタル写真集を2冊同時発売。1冊それぞれに異なる世界観が詰まった読み応え抜群の構成になっている。
『Le Rouge et le Noir』はスタイリッシュな光が差し込むニューヨーク風のスタジオで、大人の色香を大胆に解放。モダンな空間のなか、シャープなドレスやランジェリーをまとい、圧倒的なプロポーションを披露。
『或る女』は風情あふれる伊豆の旅館で、まるで二人きりの旅を楽しんでいるかのような距離感の近さをテーマに撮影。湯上がりの火照った肌にうっとりとほほ笑みを浮かべる姿や、ランジェリーやキャミソールで気怠げにこちらを見つめる姿を大ボリュームに収録。歴史ある温泉街の情緒に包まれながら、飾らない「ありのままの自分」をさらけ出している。
手が届きそうなほど間近に感じる艶やかな表情も、プライベートな空間だからこそ見せる無防備な姿も。ページをめくるたびに本物の恋人のようなときめきを感じること間違いありません。吐息まで聴こえてきそうな、贅沢で愛おしい永久保存版のデジタル写真集を刮目せよ！
【井上晴美プロフィール】
1991年に「桜っ子クラブさくら組」でアイドルデビュー後、ドラマや映画、グラビアなどで活躍。2005年に結婚し、3児の母に。出産を機に熊本県へ移住し、子育てをしながら、東京でも芸能活動中。今年から熊本県でこども食堂を不定期で開催している。
井上晴美デジタル写真集『Le Rouge et le Noir』（税込み1650円）、『或る女』（税込み2750円）は各電子書店で8月7日発売。
【写真】大人の魅力さく裂 3児の母・井上晴美ラスト写真集の書影
洗練された大人の余裕を感じる写真の数々は、まさにキャリアの集大成。同性すらも釘付けにする、ヘルシーでかっこいい”井上晴美ボディ”の真骨頂が満載のグラビアとなっている。
来月8月7日には自身初となるデジタル写真集を2冊同時発売。1冊それぞれに異なる世界観が詰まった読み応え抜群の構成になっている。
『或る女』は風情あふれる伊豆の旅館で、まるで二人きりの旅を楽しんでいるかのような距離感の近さをテーマに撮影。湯上がりの火照った肌にうっとりとほほ笑みを浮かべる姿や、ランジェリーやキャミソールで気怠げにこちらを見つめる姿を大ボリュームに収録。歴史ある温泉街の情緒に包まれながら、飾らない「ありのままの自分」をさらけ出している。
手が届きそうなほど間近に感じる艶やかな表情も、プライベートな空間だからこそ見せる無防備な姿も。ページをめくるたびに本物の恋人のようなときめきを感じること間違いありません。吐息まで聴こえてきそうな、贅沢で愛おしい永久保存版のデジタル写真集を刮目せよ！
【井上晴美プロフィール】
1991年に「桜っ子クラブさくら組」でアイドルデビュー後、ドラマや映画、グラビアなどで活躍。2005年に結婚し、3児の母に。出産を機に熊本県へ移住し、子育てをしながら、東京でも芸能活動中。今年から熊本県でこども食堂を不定期で開催している。
井上晴美デジタル写真集『Le Rouge et le Noir』（税込み1650円）、『或る女』（税込み2750円）は各電子書店で8月7日発売。