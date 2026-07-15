FANTASTICSが『オールナイトニッポンPODCAST』8月担当に 初回は世界＆澤本夏輝が登場
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSが、ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST』（毎週土曜18時頃配信）の8月度月替わりパーソナリティを務めることが決定した。初回となる8月1日配信回は、世界と澤本夏輝が担当する。
【写真】FANTASTICSの冠番組『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』第2回（7月8日放送）
FANTASTICSは、EXILEの世界、佐藤大樹をリーダーに、2016年12月29日にパフォーマー集団として結成。2017年に開催された「VOCAL BATTLE AUDITION 5 〜夢を持った若者達へ〜」で、約3万人の応募者の中から八木勇征、中島颯太がボーカルとして加入し、2018年12月5日に「OVER DRIVE」でメジャーデビューした。
今年5月より、グループ単独3度目となるアリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”」を開催中。9月には、誕生から5周年を迎えるライブステージ「BACK TO THE MEMORIES」シリーズの集大成として、「BACK TO THE MEMORIES 祭」を過去最大規模となるKアリーナ横浜で2日間開催する。
アーティスト活動にとどまらず、バラエティ、ドラマ、映画など多方面で活躍の場を広げるFANTASTICSが、『オールナイトニッポンPODCAST』に初登場。配信ごとにメンバーがパーソナリティを交代しながら、全5回を届ける。
8月1日配信の初回は、世界と澤本夏輝がパーソナリティを担当。番組では初回配信に向けてメールを募集している。詳細は『オールナイトニッポンPODCAST』公式Xで発表予定だ。
『FANTASTICSのオールナイトニッポンPODCAST』は、radiko、ニッポン放送PODCAST STATIONほか各種ポッドキャストアプリにて8月1日より毎週土曜日18時頃配信。
【写真】FANTASTICSの冠番組『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』第2回（7月8日放送）
FANTASTICSは、EXILEの世界、佐藤大樹をリーダーに、2016年12月29日にパフォーマー集団として結成。2017年に開催された「VOCAL BATTLE AUDITION 5 〜夢を持った若者達へ〜」で、約3万人の応募者の中から八木勇征、中島颯太がボーカルとして加入し、2018年12月5日に「OVER DRIVE」でメジャーデビューした。
アーティスト活動にとどまらず、バラエティ、ドラマ、映画など多方面で活躍の場を広げるFANTASTICSが、『オールナイトニッポンPODCAST』に初登場。配信ごとにメンバーがパーソナリティを交代しながら、全5回を届ける。
8月1日配信の初回は、世界と澤本夏輝がパーソナリティを担当。番組では初回配信に向けてメールを募集している。詳細は『オールナイトニッポンPODCAST』公式Xで発表予定だ。
『FANTASTICSのオールナイトニッポンPODCAST』は、radiko、ニッポン放送PODCAST STATIONほか各種ポッドキャストアプリにて8月1日より毎週土曜日18時頃配信。