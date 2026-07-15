ケンタッキー全店舗「食材納品に影響が生じる見込み」最新情報 現状・今後について説明【7・15朝10時時点】
「ケンタッキーフライドチキン」（運営：日本ケンタッキー・フライド・チキン）は、物流委託先に対する不正アクセスによるシステム障害の影響で、一部店舗の営業に影響が及ぶ可能性があるとし、公式サイトで最新情報を発信している。
【画像】ケンタッキーへの影響は？ ニチレイ側の情報
「2026年7月13日、弊社が食材配送を委託しておりますニチレイロジグループにおいて、第三者による不正アクセスに起因するシステム障害が発生いたしました。本障害の影響により、同社の物流・配送拠点の運営に支障が生じており、2026年7月14日（火）以降、KFC店舗への食材納品に影響が生じる見込みです」と説明。
「これに伴い、各店舗におきまして、商品の一部品切れ、販売メニューの制限、営業時間の短縮、また食材の在庫状況により営業を休止する可能性がございます。また、公式アプリ・ウェブサイトからのオンライン注文につきましても、一時停止とさせていただいております」としている。
15日付午前10時時点での最新状況は以下の通り。
■物流委託先のシステム障害に伴う一部店舗の営業への影響について（7月15日更新）
・現在の状況
発生日：2026年7月13日(月)
事象：物流委託先における不正アクセスによるシステム障害
委託先：ニチレイロジグループ
影響対象：KFC全店舗
復旧見込み：現時点で未定
・店舗運営への影響
・7月14日（火）以降納品分：発注通りの納品が困難な状況です。一部商品の配送に向けて調整を進めておりますが、確定には至っておりません。
・7月15日（水）以降：委託先のシステム復旧状況を踏まえ、改めてご案内いたします。
・各店舗の営業状況は流動的であり、在庫状況により営業時間の短縮、一部商品の販売休止、または臨時休業の可能性がございます。ご来店前に各店舗の情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。
・各種クーポン、モバイルオーダー、デリバリー、配達代行サービスにつきましても、一時停止とさせていただいております。
・今後の対応
弊社は委託先および関係各社と密に連携し、一日も早い復旧と店舗運営の正常化に向けて全力で取り組んでまいります。続報につきましては、判明次第、当社ウェブサイト等を通じてご案内申し上げます。
お客さま、お取引先さま、ならびに関係者の皆さまには、多大なるご迷惑をおかけいたしますことを重ねてお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【画像】ケンタッキーへの影響は？ ニチレイ側の情報
「2026年7月13日、弊社が食材配送を委託しておりますニチレイロジグループにおいて、第三者による不正アクセスに起因するシステム障害が発生いたしました。本障害の影響により、同社の物流・配送拠点の運営に支障が生じており、2026年7月14日（火）以降、KFC店舗への食材納品に影響が生じる見込みです」と説明。
15日付午前10時時点での最新状況は以下の通り。
■物流委託先のシステム障害に伴う一部店舗の営業への影響について（7月15日更新）
・現在の状況
発生日：2026年7月13日(月)
事象：物流委託先における不正アクセスによるシステム障害
委託先：ニチレイロジグループ
影響対象：KFC全店舗
復旧見込み：現時点で未定
・店舗運営への影響
・7月14日（火）以降納品分：発注通りの納品が困難な状況です。一部商品の配送に向けて調整を進めておりますが、確定には至っておりません。
・7月15日（水）以降：委託先のシステム復旧状況を踏まえ、改めてご案内いたします。
・各店舗の営業状況は流動的であり、在庫状況により営業時間の短縮、一部商品の販売休止、または臨時休業の可能性がございます。ご来店前に各店舗の情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。
・各種クーポン、モバイルオーダー、デリバリー、配達代行サービスにつきましても、一時停止とさせていただいております。
・今後の対応
弊社は委託先および関係各社と密に連携し、一日も早い復旧と店舗運営の正常化に向けて全力で取り組んでまいります。続報につきましては、判明次第、当社ウェブサイト等を通じてご案内申し上げます。
お客さま、お取引先さま、ならびに関係者の皆さまには、多大なるご迷惑をおかけいたしますことを重ねてお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。