「世界で一番危険」とも指摘される米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）を、なぜ陸上自衛隊のオスプレイが使用するのか――。2026年7月14日の衆院安全保障委員会で、共産党の田村智子委員長（衆院議員）が小泉進次郎防衛相を追及した。

田村氏が問題視したのは、6月20〜30日に九州・沖縄5県で行われた日米共同の大規模訓練「レゾリュート・ドラゴン（不屈の竜）」。防衛省の発表によると、「日米の連携強化及び共同対処能力の向上」が目的で、沖縄では災害対処訓練などが行われた。訓練では、陸自のオスプレイが初めて普天間を利用した。

田村氏は、宜野湾市に寄せられた航空機騒音などの苦情が過去最多となる中、陸自機が普天間を使用したことを問題視。

「二度と自衛隊が普天間基地を使用することはないと明言いただきたい」

と迫った。これに対し、小泉氏は安全保障環境の厳しさを強調。

「であるならば、辺野古への移設にご協力いただきたい」

とやり返した。

委員会でのやり取りは次の通り。

普天間への自衛隊オスプレイ飛来は「いかなる目的であってもあり得ない」

田村智子衆院議員： 宜野湾市に寄せられた昨年度の苦情件数は、過去最多になりました。他の基地から戦闘機が頻繁に飛来して、昼夜を問わず激しい飛行訓練を行っていることが主な要因です。こういうもとで、自衛隊が普天間基地を使用し、しかもオスプレイを飛来させる。これは、いかなる目的であっても、私はあり得ないと思います。

普天間基地の実態、これまでの経緯、政府のこれまでの答弁、こうしたことに照らして、二度と自衛隊が普天間基地を使用することはないと、私はこの場で明言いただきたいと思いますが、いかがですか。

「そんな無責任なことは、現職の防衛大臣として言えません」

田村議員 ：答えてないです。私は今、米軍基地の移設・撤去の問題を言ってるんじゃないんです。なぜ、世界一危険だと認めるその普天間基地を、陸上自衛隊のオスプレイが使用するのかと、このことを聞いています。

陸上自衛隊のオスプレイは、二度と普天間基地を使用すべきではないのではないかと聞いています。陸上自衛隊の問題です。お答えください。

小泉防衛相 ：先ほども申し上げましたけども、今回この災害対処訓練も含めて活用させていただいておりますが、そもそも、今の普天間を使うなということであれば、それは我々もこの危険性を除去しなければいけない、決してこの普天間を固定化させてはいけないと、この思いで辺野古への移設を進めようと思っています。

しかし、田村先生はじめ共産党の皆さんは、普天間を今も使うな、そして辺野古への移設もダメ。

この厳しい安全保障環境の中で、北朝鮮は私が大臣になる初日もミサイルを撃ち、そして選挙の今年1月の初日にもミサイルを撃ち、私がオーストラリアで「もがみ」型（護衛艦）の契約完了を見届けたその帰り道にもミサイルを撃ち、中国は先週、潜水艦からミサイルを発射し、そして中国とロシアは共同の飛行と共同の航行を繰り返し、この今の安全保障環境の中で、どうやって抑止力・対処力を確保しようとされてるんですか？ 私はそんな無責任なことは、現職の防衛大臣として言えません。

田村議員 ：答えないんですね、結局？ 「世界一危険で、除去しなければならない」というところに、陸上自衛隊がオスプレイを飛ばしていると。このことの問題を言っているんですよ？それを「やめる」とも言わない。むしろ「当然だ」と開き直るような答弁が繰り返されていますよね。

このレゾリュート・ドラゴン、災害対応ということで普天間基地を使用したんですけれど、全体を見てみれば、九州では共同戦闘訓練や共同の指揮機関となる共同調整所の設置と訓練、死傷者に対応する共同衛生訓練など、まさに戦闘のための訓練が行われています。これ見てみると、沖縄県だけなぜか「災害対応」という、そういう理由でオスプレイを飛ばしているわけですね。