◇MLBホームランダービー（2026年7月13日 フィラデルフィア）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が13日（日本時間14日）、フィラデルフィアで開催される「ホームランダービー」に初参加する。大会前に元NFL選手のパット・マカフィーがホストを務める「The Pat McAfee Show」にゲスト出演。背番号をひと桁にした理由を明かした。

村上は、メジャー移籍1年目はここまで60試合、打率.232、42打点、20本塁打。3年連続100敗以上のホワイトソックスを、ア・リーグ中地区首位に躍進させた立役者の1人となった。ホームランダービー出場は、日本選手では21年大谷翔平（当時エンゼルス）以来となる。

マカフィーから「ムーンショット！ムネタカ・ムラカミ」と紹介を受けてスタジオに登場。マカフィーから「オハヨー」と日本語であいさつされ、村上は笑顔を見せた。

マカフィーに「アメリカ文化にはどれくらい順応できた？」と質問されると、村上は「そこは100パーセント順応できてるかなと思う。ぼくもはしゃぐのが好きなので、すごく楽しくやらせてもらってます」と充実した日々を送っているという。

そしてヤクルト時代は背番号55だったが、ホワイトソックスでは背番号5に変更した。「ひと桁を背負ってみたかった。55という数字は日本では王貞治さんが持っていたホームラン記録だったんですけど、僕は20年でその記録を達成したので、アメリカに来て背番号を変えたいと思った」と背番号を変えた理由を明かした。