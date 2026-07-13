夏のユニクロの名品、「ブラトップ」のおすすめ2選をご紹介。40代でプチプラブランドに詳しいmakiさんはブラトップを10年以上愛用中。なかでもこの夏「この2つを着まわしたい」というお気に入りがあるそう。それぞれのブラトップの着用感、また着る際の「お悩み解消」についてもレポートします。

まずは、「スクエアネックブラキャミソール」という商品。スクエアネックで、胸元が開きすぎていないので、下着っぽく見えにくいデザインで、すごく気に入っています。

【写真】40代がこの夏着まわす「神ブラトップ」2つ

カラバリはレッド、オフホワイト、ブラック、ベージュ、ブルーの5色展開で、価格は1990円にお値下げされていました。

うしろもスクエア型になっていて、おしゃれに見えるのと、心なしか背中が引き締まって見える気も。

さまざまな方向からバストを支える構造で、一日じゅうずれにくく、キレイなシルエットをキープできます。

とくに気に入っているのが、高め位置のスクエアネック。

どうしてもキャミソールやタンクトップだと、かかんだときに胸元が見えないか心配になることも多いのですが、こちらはしっかり胸元がカバーされているので安心です。

シアーシャツを羽織った後ろ姿はこんな感じです。うしろも開きすぎていないので、40代でも抵抗なく着られます。

2：汗をかいても快適な「エアリズムコットンタンクトップ」

次は「エアリズムコットンブラタンクトップ」で、タンクトップなので、1枚でも着られるデザインです。見た目はコットンですが、エアリズム素材なので、汗をかいてもさらっとしているのがうれしい素材です。

カラバリはグレー、ホワイト、ブラック、ライトグリーン、ネイビーの5色展開で、価格は2490円でした（7月16日まで期間限定価格で1990円）。

うしろも同じようなデザインで、シンプルで合わせやすいです。

こちらもしっかりとバストを支える構造になっているので、適度なホールド感があってずれにくく、シルエットがキレイに見えます。

細めのリブ素材で下着っぽく見えないので、1枚でも着やすいのがうれしいポイント。

うしろもほどよい開き具合で、シアーシャツと合わせてもすっきり見えます。

筆者は1年じゅう「エアリズムブラキャミソール」を愛用しているのですが、夏に見えてもいいインナーとして、今年はこの2つを着まわす予定です。

どちらもとても快適なので、ぜひチェックしてみてくださいね。