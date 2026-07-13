【Amazon プライムデー】水道水をその場でろ過。ブリタのボトル型浄水器がSALEに
行った先々で浄水でき、水分補給ができる「アクティブ」シリーズは、2017年にグッドデザイン賞を受賞。
水の入った重たいペットボトルや水筒を持ち運ぶ必要がなく節約にもなるため、スポーツシーンのみならず、日常使いにも選ばれています。
PFOS/PFOA 除去試験済 ブリタ 浄水器 ボトル型 水筒 ウォーターボトル マイボトル アクティブ ダークブルー 600ml カートリッジ1個付
1,480円 → 1,180円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
外出先で水道水を入れるだけでOK。荷物が軽くなるのも◎
使い方は、ふたにカートリッジをつけて水道水を注ぐだけでOK。カートリッジ1個がセットになっているので、購入してすぐ使用できます。
初めて使用するときには、フィルターディスクの両面を常温の水道水で30秒ほど十分に洗い流し、ディスクをディスクカバーに取り付ければ準備完了です。
出かけるときに大きな水筒を持っていく必要がないのもうれしいポイント。ジムやアウトドア、オフィスでの水分補給はもちろん、たくさん汗をかく子どもたちの水筒としても人気です。
柔らかなスクイーズ素材のボトル「アクティブ」シリーズ
直接飲んだり、便利なコップとして使えるフタに注いで飲むことも可能。水筒本体は柔らかい素材でできているので、お水を素早く押し出せます。
PFOS/PFOA 除去試験済 ブリタ 浄水器 ボトル型 水筒 ウォーターボトル マイボトル アクティブ ダークブルー 600ml カートリッジ1個付
1,480円 → 1,180円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
PFOS/PFOA 除去試験済 ブリタ 浄水器 ボトル型 水筒 ウォーターボトル マイボトル アクティブ モーヴローズ 600ml カートリッジ1個付
1,480円 → 1,180円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
硬い素材の直飲みタイプのボトル
ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。
PFOS/PFOA除去試験済 ブリタ 浄水器 ボトル型 水筒 ウォーターボトル マイボトル ライトブルー 600ml カートリッジ1個付
1,480円 → 1,250円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
PFOS/PFOA除去試験済 ブリタ 浄水器 ボトル型 水筒 ウォーターボトル マイボトル ライトグリーン 600ml カートリッジ1個付
1,480円 → 1,250円（16%オフ）
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