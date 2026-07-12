唐沢寿明＆山口智子夫妻、チャリティイベントでの2ショット公開「おしゃれで絵になる」「憧れの夫婦」の声
【モデルプレス＝2026/07/12】女優の山口智子が7月11日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の唐沢寿明との2ショットを公開した。
【写真】60代俳優夫婦「ずっと仲良くて素敵」オープンカーでの2ショット
以前の投稿で、チャリティクラシックカーイベント「GO！GO！ラリーin熊本 2026」に参加したことを報告し、その様子を公開していた山口。「GO！GO！ラリーin熊本2026、記録映像をyoutube配信します」と自身のYouTubeチャンネルでの配信を告知し、オープンカーを運転する唐沢と横に座る自身の夫婦ショットや、沿道の声援に応えている動画を公開。「天草・人吉・五木村・益城町・阿蘇など、復興への願いを込めて、絶景の中を走りました。2日間にわたる長い道のり、皆さんの笑顔に元気をいただきました。ありがとうございました！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ずっと仲良くて素敵すぎる」「憧れの夫婦」「2人ともすごくかっこいい」「おしゃれで絵になる」「元気もらえた」などと反響が寄せられている。
2人はNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（1988年〜1989年）で共演し交際に発展。1995年12月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】60代俳優夫婦「ずっと仲良くて素敵」オープンカーでの2ショット
◆山口智子、唐沢寿明との夫婦ショット公開
以前の投稿で、チャリティクラシックカーイベント「GO！GO！ラリーin熊本 2026」に参加したことを報告し、その様子を公開していた山口。「GO！GO！ラリーin熊本2026、記録映像をyoutube配信します」と自身のYouTubeチャンネルでの配信を告知し、オープンカーを運転する唐沢と横に座る自身の夫婦ショットや、沿道の声援に応えている動画を公開。「天草・人吉・五木村・益城町・阿蘇など、復興への願いを込めて、絶景の中を走りました。2日間にわたる長い道のり、皆さんの笑顔に元気をいただきました。ありがとうございました！」とつづっている。
◆唐沢寿明＆山口智子の夫婦ショットに反響
この投稿に、ファンからは「ずっと仲良くて素敵すぎる」「憧れの夫婦」「2人ともすごくかっこいい」「おしゃれで絵になる」「元気もらえた」などと反響が寄せられている。
2人はNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（1988年〜1989年）で共演し交際に発展。1995年12月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
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